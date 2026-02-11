To imię lada moment zniknie. Było popularne w PRL-u, ale teraz nikt nie nazywa tak dzieci

Moda na imiona szybko się zmienia, a popularne w PRL-u imiona znikają z list najczęściej nadawanych.

W czasach PRL-u imiona były wybierane ze względu na tradycję i stabilność, a dziś liczą się krótkie, międzynarodowe i modne brzmienia.

Imię popularne w PRL-u, obecnie brzmi archaicznie i ciężko, nie znajdując uznania wśród młodych rodziców.

Brak popularnych zdrobnień i brak "powrotu" do mody sprawiają, że to imię staje się rzadkością i symbolem minionej epoki.

W czasach Polski Ludowej wybór imion był znacznie bardziej ograniczony niż dziś. Rodzice często kierowali się tradycją, kalendarzem imienin lub wzorcami wyniesionymi z domu rodzinnego. Popularne były imiona solidne, poważne, kojarzone ze stabilnością, pracowitością i szacunkiem. Nikt nie zastanawiał się wtedy, czy imię będzie brzmiało nowocześnie za 30 czy 40 lat. Wówczas liczyło się, by było znane i akceptowane społecznie.

Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Rodzice coraz częściej szukają imion krótkich, międzynarodowych albo takich, które dobrze brzmią w językach obcych. Ogromny wpływ mają też popkultura, seriale, media społecznościowe i trendy zza granicy. W efekcie wiele imion typowych dla pokolenia naszych babć i dziadków przestało być postrzeganych jako atrakcyjne.

Zamiast sentymentu pojawia się obawa, że dziecko z niemodnym imieniem będzie wyróżniać się w negatywny sposób albo zmagać się z żartami rówieśników. Niektóre imiona nie doczekały się też modnego powrotu, który uratował inne klasyczne propozycje. Są takie, które nie potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości i dziś powoli odchodzą w zapomnienie.

Imię Władysława

Jednym z imion, które niemal całkowicie zniknęło z wyborów młodych rodziców, jest Władysława. W okresie PRL-u było ono stosunkowo często nadawane, szczególnie dziewczynkom urodzonym w latach 40., 50. i 60. XX wieku. Imię to kojarzyło się z siłą, zaradnością i tradycją, a jego brzmienie wpisywało się w ówczesne realia.

Dziś jednak Władysława brzmi dla wielu osób ciężko, archaicznie i mało dziewczęco. Rodzice rzadko widzą w nim potencjał, który pasowałby do współczesnego świata, pełnego dynamicznych zmian i międzynarodowych kontaktów. Dodatkowo imię to nie doczekało się popularnych zdrobnień, które mogłyby je odczarować i nadać mu lżejszego charakteru.

W przeciwieństwie do takich imion jak Zofia czy Helena, które przeżywają dziś prawdziwy renesans, Władysława pozostaje symbolem minionej epoki. Coraz częściej spotkać je można wyłącznie w dokumentach, na starych listach imieninowych czy wśród seniorek. Wszystko wskazuje na to, że jeśli obecny trend się utrzyma, imię Władysława stanie się wkrótce prawdziwą rzadkością i reliktem PRL-u, który nie znalazł miejsca w nowoczesnym kanonie imion dla dzieci.

