Już w lutym rozsyp pod przebiśniegami. Wiosną stworzą w ogrodzie biały dywan

Luty to idealny czas, by zadbać o przebiśniegi i przygotować je na wiosenne kwitnienie.

Te kwiaty potrzebują odpowiedniego nawożenia, by stworzyć w ogrodzie biały dywan.

Chcesz, by Twój ogród zachwycił śnieżnobiałymi kwiatami? Dowiedz się, jak to zrobić!

Przebiśniegi, te delikatne, białe kwiaty, są niezaprzeczalnym zwiastunem wiosny. Gdy ogród wciąż spowija chłód, a ziemia bywa jeszcze zmarznięta, jego delikatne, białe kwiaty odważnie przebijają się przez resztki śniegu. Przebiśniegi zwane także śnieżyczkami, najlepiej czują się w miejscach półcienistych lub cienistych, pod drzewami i krzewami. Te delikatne kwiatki preferują glebę próchniczną, żyzną i dobrze przepuszczalną. Przed posadzeniem warto wzbogacić ziemię kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. Przebiśniegi nie lubią przesuszenia, ale też nie tolerują nadmiaru wody. Dlatego należy podlewać je umiarkowanie, szczególnie w okresach suszy. Jeśli chcesz, by wiosną stworzyły prawdziwy biały dywan - warto zadziałać już w lutym, najpóźniej na początku marca.

Rozsyp nawóz pod przebiśniegami już w lutym, wiosną zachwycą kwiatami

W hodowli przebiśniegów ważne jest nie tylko odpowiednie stanowisko, nasłonecznienie i gleba, ale także nawożenie, które należy wykonać dwa razy w roku. Warto wspomnieć, że w pierwszym roku od zasadzenia kwiatów w żyznej ziemi, nie ma potrzeby ich nawożenia. Konieczne jest to natomiast w latach kolejnych jeśli chcemy cieszyć się białym kwiatostanem na naszym trawniku. Pierwszy nawóz można podać śnieżyczkom, gdy tylko poczujesz pierwsze powiewy wiosny. Wystarczy rozsypać cienką warstwę kompostu lub biohumusu. Można także zastosować specjalne nawozy wieloskładnikowe lub mineralne przeznaczone do roślin cebulowych. Nie musi być to duża ilość, wystarczy zaledwie 1-2 cm. Dzięki temu twoje rośliny otrzymają naturalne wsparcie z uwalniających się stopniowo składników, które pomoże im wypuścić silne i zdrowe pąki. Po przekwitnieniu przebiśniegów, a dokładnie jesienią, należy zastosować nawóz z zawartością fosforu i potasu.