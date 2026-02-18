Walentynki w stylu Popeyes: Swatka połączyła dwoje nieznajomych singli przy chrupiącej kanapce.

W centrum wydarzeń stanęła charyzmatyczna „swatka”, która, zgodnie z ideą znaną z internetowego trendu „street paringu” wyszła do ludzi w przestrzeni miejskiej. Influencerka @aleksandrags, bo to ona wcieliła się w tę rolę rozmawiała z przechodniami, w ostatnich miesiącach zdobyła popularność w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi historiami z Tindera. Temat okazał się na tyle nośny, że widzowie zaczęli wysyłać jej własne opowieści. Dzięki temu, że influencerka stała się ekspertką od relacji i „czerwonych flag” w związkach, była idealną osobą, by podjąć wyzwanie połączenia dwojga nieznajomych. Rozmawiała z przechodniami. Dopytywała o „typ” i preferencje, a także o odwagę do pierwszego kroku, by finalnie połączyć dwójkę singli i zaprosić ich na pierwszą randkę do restauracji Popeyes, przy gorącym, chrupiącym kurczaku. Romantyczna kolacja w Popeyes - bez nadęcia, za to z charakterem i chrupnięciem to doskonała inspiracja dla wszystkich, którzy szukają pomysłu na pierwsze spotkanie. “Wisienką torcie” był “voucher związkowy”- ponieważ zaiskrzyło i para zadeklarowała chęć ponownego spotkania, dostała voucher na Chicken Sandwich na kolejny rok - żeby pretekstów do spotkań nigdy nie zabrakło.

To nie była akcja „o walentynkowych serduszkach”. To była akcja o relacjach, i o tym, że jedzenie potrafi być najlepszym pretekstem do rozmowy.

Popeyes to emocje, dobra energia i vibe, który sprawia, że wizyta w naszych restauracjach nie jest jak One Night Stand tylko ja prawdziwy Relationship. Teraz idziemy krok dalej - chcemy, żeby Popeyes było też miejscem, gdzie ludzie łączą się w pary i rodzą się relacje. Bez nadęcia. Z luzem. Z miłością. - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes w Polsce.

Relacja z przeprowadzenia akcji pokazuje format zbudowany na prostym, ale mocnym insightcie: w dobie swipe’ów i krótkich wiadomości wciąż najbardziej działa kontakt na żywo. W materiałach wideo widać m.in.: uliczne „swatanie” - krótkie rozmowy, szybkie decyzje i naturalne reakcje przechodniów, motyw „randki” jako grywalizacji: kogo połączyć, jak przełamać lody, czy iść w to „tu i teraz”, przejście z ulicy do lokalu - „romantyczna kolacja” w Popeyes jako kulminacja i najważniejsze: prawdziwe emocje - śmiech, stres przed pierwszym krokiem, zaskoczenie i ulga, gdy „kliknęło”.

Reakcje naszych fanów są tak pozytywne, że myślimy nad kontynuacją serii wspólnie z @aleksandrags, także w kolejnych miastach. Czekamy na zgłoszenia od naszych gości, najbardziej kreatywne i najliczniejsze mają szansę poznać naszą swatkę - dodaje Węcka.

Zabawa udowodniła, że Popeyes potrafi opowiadać o miłości w swoim stylu: odważnie, z humorem, w rytmie popkultury i social mediów, i bez odklejania się od prawdziwego życia. W warstwie kreatywnej akcja konsekwentnie budowała świat marki: energię, luz i emocję kojarzoną z Popeyes oraz rozpoznawalny motyw „Love That Chicken” – potraktowany nie jako slogan, tylko jako nastrój: radość, wspólnota, „tu i teraz”.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturae marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.