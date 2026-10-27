Jesień bez zwalniania tempa. Dlaczego odporność staje się priorytetem dla pokolenia 50+?

Choć jeszcze kilkanaście lat temu pięćdziesiątka była często postrzegana jako moment zwolnienia tempa, dziś coraz więcej osób definiuje ten etap życia zupełnie inaczej. Dojrzałość przestaje oznaczać rezygnację z aktywności. Coraz częściej jest czasem realizowania planów, na które wcześniej brakowało czasu, podejmowania nowych wyzwań i dbania o jakość życia w dłuższej perspektywie.

Zmiana ta znajduje odzwierciedlenie również w codziennych wyborach konsumentów. Zdrowie należy dziś do najważniejszych czynników wpływających na wybór produktów spożywczych. Z badania rynku produktów mlecznych wynika, że już 33% Polaków wskazuje korzyści zdrowotne jako jedno z kluczowych kryteriów zakupowych[1]. Jednocześnie na znaczeniu zyskują produkty odpowiadające na konkretne potrzeby organizmu, w tym wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dbanie o zdrowie po 50. roku życia ma znaczenie nie tylko w kontekście ograniczania ryzyka problemów zdrowotnych, ale również zachowania aktywności i możliwości realizowania tego, co jest dla nas ważne. Dla wielu osób to na przykład możliwość podróżowania, spędzania czasu z bliskimi, podejmowania aktywności fizycznej czy rozwijania swoich pasji. Aby jak najdłużej cieszyć się takim stylem życia, warto kompleksowo dbać o organizm, również o prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Znaczenie mają tu codzienne wybory i nawyki, w tym odpowiednio zbilansowana, różnorodna dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia regeneracja, czy nawet regularne kontakty społeczne– mówi Katarzyna Woźnicka, specjalistka ds. żywienia człowieka, psychodietetyk, Starsza Kierownik ds. Naukowych i Żywieniowych w dziale Badań i Innowacji w grupie spółek DANONE

Osoby 50+ najlepiej rozumieją rolę codziennych nawyków

Badania konsumenckie pokazują, że osoby po 50. roku życia częściej niż młodsze grupy wiekowe kojarzą markę Actimel z codziennym dbaniem o zdrowie, wartościowymi składnikami odżywczymi oraz wygodą codziennego spożywania.

[1] Danone za Kantar, Badanie 2025 EDP BHT Poland

[1] Danone za Kantar, Badanie 2025 EDP BHT Poland?