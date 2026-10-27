Suunto Race 3S debiutuje na rynku. Tytanowe wykończenie, do 38 godzin pracy GPS i nowy Coach AI

Wprowadzona na rynek w 2023 roku seria Race ugruntowała pozycję Suunto jako marki wybieranej przez sportowców, którzy trenują z konkretnym celem. Producent kontynuuje ten kierunek rozwoju, oferując model Race 3S w kompaktowej kopercie o średnicy 46 mm, która dobrze dopasowuje się również do mniejszych nadgarstków. Pomimo niewielkich rozmiarów zegarek zachowuje długi czas pracy baterii, wysokiej klasy wyświetlacz oraz kompletny zestaw funkcji do biegania w terenie.

Sportowcy mają dziś dostęp do większej ilości danych dotyczących wyników i treningów niż kiedykolwiek wcześniej, ale przekształcenie tych informacji w praktyczną wiedzę może stanowić wyzwanie - mówi Daniel Das Bhowmik, wiceprezes ds. produktów w Suunto. Stworzyliśmy Race 3S z myślą o połączeniu długiego czasu pracy baterii z lekką, kompaktową kopertą, która zapewnia wygodę noszenia i sprawia, że zegarek jest niemal niewyczuwalny na nadgarstku, nawet podczas intensywnej aktywności. Wprowadzamy go na rynek równolegle z Suunto AI Coach, aby uprościć cały proces: przekształcać pytania i dane użytkownika w jasne, konkretne wskazówki, które można wykorzystać w praktyce - dodaje.

Suunto AI Coach debiutuje wraz z Race 3S

Suunto AI Coach to oparty na sztucznej inteligencji trener dostępny w aplikacji Suunto. Narzędzie przekształca dane treningowe użytkownika w praktyczne wnioski, wskazówki i konkretne działania. Pomaga lepiej zrozumieć wyniki, ocenić aktualną formę i zdecydować, jaki powinien być kolejny krok.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Użytkownik może zadać Suunto AI Coach dowolne pytanie dotyczące treningu, a w zamian otrzymać jasne, dopasowane do kontekstu odpowiedzi. Wskazówki mogą być uzupełniane o wizualizacje, takie jak wykresy, tabele i mapy, a także propozycje kolejnych działań.

Suunto AI Coach może również tworzyć ustrukturyzowane treningi, plany treningowe oraz trasy. Wygenerowane treningi i trasy można następnie zapisać w aplikacji Suunto i zsynchronizować z zegarkiem. Użytkownicy, którzy kupią Suunto Race 3S, mogą otrzymać trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Suunto AI Coach. Aby skorzystać z oferty, należy sparować zegarek z aplikacją Suunto i aktywować go za jej pośrednictwem najpóźniej do 31 grudnia 2026 r.

Więcej kilometrów, mniej ładowania

Nowy Race 3S daje swobodę planowania biegu: zapewnia do 38 godzin działania w trybie dwupasmowego GPS (do 32 godzin przy włączonym ekranie zawsze aktywnym), w porównaniu z maksymalnie 30 godzinami w modelu Race S. Dodatkowe tryby oszczędzania energii pozwalają korzystać z zegarka jeszcze dłużej, w tym w trybie smartwatcha, który zapewnia do 12 dni pracy na baterii podczas codziennego użytkowania.

Dla biegaczy, którzy dotąd musieli planować treningi z uwzględnieniem poziomu naładowania zegarka, oznacza to nawet osiem dodatkowych godzin monitorowania tempa, nawigacji i tętna na nadgarstku w porównaniu z modelem Race S. Treningi kończą się zgodnie z planem, podczas zawodów zegarek rejestruje dane aż do samej mety, a ładowarka może zostać w domu.

Mniejszy zegarek, większe możliwości

Najlepszy zegarek podczas długiego podejścia w górach to taki, o którego obecności biegacz przestaje pamiętać. Suunto Race 3S waży 56 g z paskiem silikonowym i zaledwie 38 g bez paska. Dzięki temu niemal nie obciąża nadgarstka, a jego masa odpowiada mniej więcej wadze dwóch żeli energetycznych. Tytanowy pierścień koperty i szafirowe szkło chronią urządzenie przed uderzeniami, otarciami o skały i gałęzie.

Procesor nowej generacji Apollo 510 zapewnia szybszą reakcję podczas korzystania z map i menu. Udoskonalony optyczny moduł pomiaru tętna, wyposażony w sześć diod LED i cztery fotodetektory umieszczone pod zakrzywionym szkłem czujnika 2.5D, zapewnia dokładne pomiary również podczas intensywnego ruchu, przy zwiększonej potliwości i w niskich temperaturach. Po sparowaniu pasa do pomiaru tętna Suunto można korzystać również z funkcji ZoneSense, która określa rzeczywistą intensywność wysiłku na podstawie reakcji organizmu.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Race 3S odpowiada na potrzeby użytkowników

Suunto Race 3S oferuje udoskonalone pozycjonowanie, które sprawdza się również w wymagającym terenie - pod gęstymi koronami drzew, między ścianami kanionów czy na krętych górskich szlakach. Bezpłatne mapy offline, dostępne na całym świecie, zawierają teraz również poziomice i nazwy miejsc, ułatwiając orientację w terenie. Mapy można pobierać bezpośrednio na zegarek, gdzie działają niezależnie od połączenia z internetem. Nie wymagają subskrypcji, dzięki czemu szczegółowe informacje o terenie są dostępne wszędzie tam, gdzie prowadzi szlak.

Funkcja Climb Guidance pokazuje, co czeka biegacza na dalszym odcinku trasy - podbieg czy zbieg - i aktualizuje informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można odpowiednio wcześniej rozłożyć siły. Wiedząc, że zbliża się zbieg, biegacz może oszczędzić nogi przed kolejnym podejściem.

Race Planner przygotuje spersonalizowany plan tempa na podstawie przebiegu trasy, warunków pogodowych i celu czasowego zawodnika. Podczas zawodów funkcja będzie oferować wskazówki w czasie rzeczywistym, pomagające utrzymać założone tempo.*

Podczas zawodów liczy się szybki dostęp do najważniejszych danych. Ekran LTPS Hybrid AMOLED o przekątnej 1,32 cala osiąga jasność 2000 nitów - ponad trzykrotnie większą niż w modelu Race S - i oferuje rozdzielczość 466 × 466 pikseli.

Wszystko, czego potrzebujesz podczas treningu, na nadgarstku

Wbudowana pamięć o pojemności 64 GB pomieści mapy, trasy, dane treningowe i muzykę dostępną offline.** Zegarek oferuje ponad 100 trybów sportowych, obejmujących między innymi bieganie, kolarstwo, pływanie, trening na siłowni i aktywności multisportowe. Suunto Race 3S będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Orchid, Feather i Black.

Zegarek Suunto Race 3S będzie dostępny w sprzedaży od 15 października 2026 r. w oficjalnych kanałach sprzedaży marki Suunto oraz u autoryzowanych partnerów.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

* Funkcja Race Planner jest planowana do udostępnienia w ramach przyszłej aktualizacji aplikacji Suunto i oprogramowania zegarka. Funkcje, dostępność i terminy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć w oficjalnych komunikatach Suunto.

** Funkcja muzyki offline będzie dostępna w ramach aktualizacji oprogramowania udostępnianej bezprzewodowo po premierze produktu. Termin udostępnienia zostanie ogłoszony oficjalnie.