Gdy świat zasypia, zaczynają się rozmyślania. Co chodzi Polakom po głowie o 2 w nocy?

Kampania, zorganizowana w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i wokół niego, zachęcała do dzielenia się nocnymi przemyśleniami zarówno w internecie, jak i podczas aktywacji offline w Warszawie. Zebrane wypowiedzi odsłaniają powtarzające się obawy i pytania, które wracają, gdy codzienne obowiązki i rozpraszacze schodzą na dalszy plan. Wśród najczęściej poruszanych zagadnień znalazły się poczucie własnej wartości, samotność, relacje, praca i lęk.

Poczucie własnej wartości – temat, który najmocniej wraca w nocnych przemyśleniach

Najsilniejszym pojedynczym tematem okazało się poczucie własnej wartości, obecne w 13% wszystkich zgłoszeń. Wiele osób opisywało poczucie, że są „niewystarczająco dobre”, podważało własne osiągnięcia i porównywało się z innymi. Powracała również obawa, że nie nadążają za otoczeniem i zostają w tyle.

Równie istotnym obszarem były samotność i relacje. Wypowiedzi pokazywały, że poczucie osamotnienia może pojawiać się nawet wśród przyjaciół, w związku czy w rodzinie. Towarzyszyły mu obawy przed odrzuceniem, przekonanie, że nikt nie kocha danej osoby, oraz lęk, że ze wszystkimi trudnościami trzeba będzie poradzić sobie samodzielnie. Po uwzględnieniu tematów pobocznych samotność pojawiała się równie często jak poczucie własnej wartości.

Praca, pieniądze i niepewność dotycząca przyszłości

Nocne myśli często koncentrowały się również na sprawach zawodowych. Praca była najczęściej wymienianym konkretnym tematem, obok obaw o finanse, podejmowane decyzje i to, co przyniosą kolejne miesiące. Z kolei lęk nierzadko przybierał postać pytań zaczynających się od „a co, jeśli…”, prowadzących do tworzenia wyobrażonych scenariuszy i przewidywania niekorzystnych zdarzeń. Wśród zgłoszeń pojawiały się także zmartwienia dotyczące przyszłości bliskich.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Analiza pokazała przy tym wyraźną przewagę spraw osobistych nad wydarzeniami zewnętrznymi. Aż 77% nadesłanych myśli dotyczyło własnego życia, relacji, pracy lub nauki, podczas gdy zaledwie 4% odnosiło się do polityki, wiadomości i wydarzeń na świecie. W wypowiedziach dotyczących tych ostatnich zagadnień częściej wyrażano złość i frustrację niż strach.

Nie wszystkie myśli o 2 w nocy są poważne

Wśród zgłoszeń nie brakowało także humoru, absurdalnych pytań i zwyczajnych obserwacji. Mniej więcej co dwunasta wypowiedź miała charakter humorystyczny. Pokazuje to, że nocne rozmyślania nie ograniczają się do trudnych emocji – mogą przechodzić od poważnych obaw i zwątpienia w siebie do żartów czy zaskakujących skojarzeń.

Znaczenie miała również forma dzielenia się przemyśleniami. Wypowiedzi przesyłane online były zazwyczaj dłuższe i bardziej refleksyjne, natomiast odręczne notatki na karteczkach – krótsze i bardziej spontaniczne. Różnica ta sugeruje, że sposób opisywania własnych myśli może zależeć od dostępnej przestrzeni oraz poczucia anonimowości.

Dlaczego nocą trudniej odsunąć od siebie zmartwienia?

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

W nocy codzienne zmartwienia mogą wydawać się bardziej intensywne, ponieważ spada nasza zdolność do regulowania emocji, a negatywne myśli trudniej odłożyć na bok – wyjaśnia Łukasz Polikowski, znany polski youtuber poruszający tematy zdrowia psychicznego i terapii, a zarazem ambasador Platformy pleso.

Wyniki kampanii pokazują, jak wiele osób mierzy się z podobnymi pytaniami i wątpliwościami, nawet jeśli na co dzień nie mówi o nich głośno. Anonimowe wypowiedzi pozwalają przyjrzeć się temu, co pojawia się w naszych głowach, gdy cichnie otoczenie – od obaw o własną wartość i bliskie relacje po zawodowe rozterki, lęk przed przyszłością i zwykłe, nocne rozkminy.