Wynik tego działania wcale nie jest ujemny. Wiesz, ile to jest -60:3x8+120x2=?

Dbaj o swój mózg tak samo jak o ciało – potrzebuje regularnej stymulacji, by zachować sprawność.

Zagadki matematyczne to prosty i skuteczny sposób na codzienną gimnastykę umysłu, poprawiającą pamięć i koncentrację.

Spróbuj obliczyć: -60:3x8+120x2=? bez kalkulatora i sprawdź, czy twój mózg jest w formie!

Nasz mózg to niezwykły organ, który, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, aby utrzymać sprawność i zdrowie. Codzienna gimnastyka umysłu to inwestycja w nasze dobre samopoczucie, pamięć, koncentrację i zdolność logicznego myślenia na długie lata. Ignorowanie tej potrzeby może prowadzić do spowolnienia procesów poznawczych i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z najprostszych i jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na codzienny trening umysłu są zagadki matematyczne. Rozwiązywanie nawet krótkich łamigłówek zmusza mózg do analizy, poszukiwania zależności i wyciągania wniosków. Dzięki temu aktywowane są różne obszary odpowiedzialne za myślenie analityczne, liczenie oraz planowanie.

Zobacz także: Ile to jest 3,2×100+0,04×1000−6=? Jedynie prawdziwy bystrzak obliczy bez kalkulatora

Viki Gabor o szkole i ocenach - matematyka najtrudniejsza

Ile to jest -60:3x8+120x2=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Okazuje się, że sposób na rozruszanie szarych komórek jest niezwykle prosty. Wcale nie potrzebujemy skomplikowanych i czasochłonnych zajęć. Nie musisz sięgać po skomplikowane równania, nawet proste działanie znakomicie się sprawdzi. Wiecie już, ile to jest -60:3x8+120x2=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest -60:3x8+120x2=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Zgodnie z matematycznymi regułami rozpoczynamy od wykonania dzielenia:

-60 : 3 = -20

Równanie po wykonaniu dzielenia:

-20 x 8 + 120 x 2 = ?

2. Teraz przechodzimy do wykonania pierwszego mnożenia (kierujemy się zasadą wykonywania działań w kolejności zapisu od lewej do prawej):

-20 x 8 = -160

Równanie po wykonaniu pierwszego mnożenia:

-160 + 120 x 2 = ?

3. Kolejnym krokiem jest wykonanie drugiego mnożenia:

120 x 2 = 240

Równanie po wykonaniu drugiego mnożenia:

-160 + 240 = ?

4. Ostatnim krokiem jest dodawanie:

-160 + 240 = 80

Poprawna odpowiedź: -60:3x8+120x2 = 80

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się brawa.