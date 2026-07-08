Ile to jest 5+(7-3):2x4=? Rusz głową i policz bez kalkulatora

Matematyka to królowa nauk, która uczy logicznego myślenia, analizowania problemów i wyciągania wniosków. Rozwiązywanie równań wymaga analizy danych, identyfikacji zależności i zastosowania odpowiednich metod. Dzięki temu, ćwiczenia matematyczne rozwijają nasze zdolności logiczne i analityczne, które przydają się w wielu aspektach życia. Rozwiązywanie równań to nic innego jak rozwiązywanie problemów. Każde równanie to wyzwanie, które wymaga znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Regularne ćwiczenia matematyczne uczą nas, jak radzić sobie z trudnościami, jak szukać różnych rozwiązań i jak w końcu osiągnąć cel. Spróbujcie zatem ruszyć głową i podać poprawny wynik następującego równania: 5+(7-3):2x4=?

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Ile to jest 5+(7-3):2x4=? Bystrzak da radę bez kalkulatora

Regularne ćwiczenia umysłowe, takie jak rozwiązywanie zagadek matematycznych, pomagają utrzymać mózg w dobrej kondycji i opóźniają procesy starzenia. To prosta i przyjemna forma profilaktyki demencji i innych chorób neurodegeneracyjnych. Warto zatem poświęcić chwilę i każdego dnia pogimnastykować swój umysł. Udało wam się poprawnie obliczyć wynik równania: 5+(7-3):2x4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie wskazówki.

Rozwiązanie równania 5+(7-3):2x4=? krok po kroku:

1. Zgodnie z regułami matematycznymi rozpoczynamy od działania w nawiasach:

7−3=4

Teraz mamy:

5+4:2×4

2. Następnie zabieramy się za dzielenie i mnożenie (pamiętając o kolejności zapisu od lewej do prawej):

4:2=2

2×4=8

Teraz mamy:

5+8

3. Na końcu wykonujemy dodawanie:

5+8=13

Poprawna odpowiedź: 13

Czy właśnie taki wynik udało wam się uzyskać? Jeśli tak, należą wam się brawa!

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