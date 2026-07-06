Ta satynowa spódnica w groszki z Pepco to hit sezonu! Jest modna, stylowa i niezwykle wygodna

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-06 14:33

Moda uwielbia powroty, a jednym z najmocniejszych trendów tego sezonu są groszki. Ten ponadczasowy wzór ponownie podbija ulice i kolekcje największych marek, pojawiając się na sukienkach, bluzkach i spódnicach. Jeśli marzy ci się stylizacja inspirowana francuskim szykiem, ale nie chcesz wydawać fortuny, warto zajrzeć do Pepco. Sieć właśnie wprowadziła do sprzedaży satynową spódnicę, która wygląda znacznie drożej, niż wskazuje jej cena.

Pepco
Autor: Pepco / Materiały prasowe
  • Moda charakteryzuje się cyklicznymi powrotami klasycznych wzorów i fasonów, które ponownie zyskują na popularności, stając się kluczowym elementem aktualnych kolekcji w branży odzieżowej.
  • Dostępne na rynku produkty, oferowane przez sieci handlowe, często umożliwiają konsumentom nabycie elementów garderoby, które wizualnie naśladują droższe odpowiedniki, zapewniając stylowy wygląd w przystępnej cenie.
  • Uniwersalne części ubioru, charakteryzujące się ponadczasowym designem i łatwością adaptacji, stanowią doskonałą bazę do tworzenia różnorodnych stylizacji, pasujących zarówno do codziennych, jak i bardziej formalnych okazji.
  • Odkrycie artykułu odzieżowego, który łączy w sobie aktualne trendy, wysoką jakość wykonania oraz wyjątkowo atrakcyjną cenę, jest szczególnie cenne dla osób pragnących odświeżyć swoją garderobę bez nadwyrężania budżetu.

Nowa propozycja Pepco to brązowa satynowa spódnica w drobne groszki, która zachwyca prostym, ale niezwykle efektownym fasonem. Delikatnie połyskujący materiał pięknie układa się podczas chodzenia, a długość midi sprawia, że model pasuje niemal każdej sylwetce. Dodatkowym atutem jest elastyczna talia, dzięki której spódnica dobrze dopasowuje się do figury i zapewnia wygodę przez cały dzień. To model, który sprawdzi się zarówno podczas letnich spacerów, jak i rodzinnych spotkań czy wyjść do pracy.

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Satynowa spódnica z Pepco

Największą zaletą tej spódnicy jest jej uniwersalność. Wystarczy połączyć ją z prostym białym T-shirtem i sandałami, aby stworzyć lekką stylizację na co dzień. Z kolei zestawiona z elegancką koszulą i butami na obcasie świetnie sprawdzi się podczas bardziej formalnych okazji. Brąz to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu, a subtelne groszki dodają całości kobiecego charakteru, nie przytłaczając stylizacji.

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Ta spódnica to hit lata 2026!

Motyw groszków od lat wraca na wybiegi największych domów mody. Kojarzy się z ponadczasową elegancją, stylem retro i francuskim szykiem, ale w nowoczesnym wydaniu doskonale wpisuje się również w codzienne stylizacje. Nic więc dziwnego, że podobne modele można znaleźć w kolekcjach znacznie droższych marek. Pepco udowadnia jednak, że modny wygląd nie musi oznaczać wysokiej ceny. 

Największym zaskoczeniem jest właśnie cena. Za satynową spódnicę w groszki zapłacimy zaledwie 40 zł. Trudno znaleźć podobny model w tej cenie, zwłaszcza że prezentuje się naprawdę elegancko i może posłużyć przez wiele sezonów. Jeśli szukasz ubrania, które połączy modny wygląd, wygodę i atrakcyjną cenę, ta propozycja z Pepco zdecydowanie zasługuje na uwagę. To jedna z tych rzeczy, które bez problemu wykorzystasz przez całe lato, a także wczesną jesienią. Jeśli lubisz klasykę z nutą elegancji, ta spódnica z Pepco może okazać się jednym z najlepszych zakupów sezonu.

Pepco
Autor: Pepco/ Materiały prasowe
moda
Pepco