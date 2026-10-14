Envipco Magna. Nowy automat kaucyjny do obsługi dużych wolumenów zwrotów

Magna przyjmuje opakowania pojedynczo za pomocą taśmy i może przetwarzać do 45 sztuk na minutę. Obsługuje butelki PET o pojemności do 3 litrów, puszki do 1 litra oraz szkło do 2 litrów. Wysoka przepustowość urządzenia ma znaczenie szczególnie w lokalizacjach, w których w krótkim czasie może pojawiać się duża liczba konsumentów oddających opakowania.

Projektując punkt zwrotu w dużym sklepie, trzeba brać pod uwagę nie tylko liczbę przyjmowanych opakowań, ale cały proces ich obsługi. Znaczenie ma szybkość zwrotu dla konsumenta, pojemność urządzenia, częstotliwość jego opróżniania oraz czas, który personel musi poświęcić na jego bieżącą obsługę. Magna została zaprojektowana z myślą o takich lokalizacjach, także tych zewnętrznych. Jeden automat może obsługiwać PET, puszki i szkło, a jego pojemność pozwala ograniczyć liczbę interwencji pracowników – mówi Maciej Górski, dyrektor handlowy w Envipco Polska.

Za identyfikację opakowań odpowiada pełny, 360-stopniowy system skanowania kodów kreskowych oparty na kamerach. Magna wykorzystuje również system rozpoznawania kształtu, wykrywanie metali i pomiar masy, który pozwala między innymi identyfikować pełne opakowania lub nadmiar znajdującej się w nich cieczy.

Autor: dwapiar.pl/ Materiały prasowe

Większa pojemność, mniej interwencji personelu

Istotnym elementem urządzenia jest sposób przetwarzania zebranego materiału. Butelki PET są zgniatane za pomocą opatentowanego kompaktora PinPET, puszki z wykorzystaniem technologii WaveCan, a w konfiguracji mieszanej stosowana jest technologia PinWave. Sposób obsługi szkła zależy od konfiguracji urządzenia i rodzaju przyjmowanych opakowań.

W zależności od konfiguracji Magna mieści do 4660 sprasowanych puszek, 1540 butelek PET lub 2080 opakowań w mieszanym strumieniu puszek i PET. W przypadku szkła pojemność wynosi do 1070 opakowań po rozbiciu. Zgniatanie ogranicza objętość zebranego materiału, dzięki czemu urządzenie wymaga rzadszego opróżniania.

Prosty i intuicyjny zwrot dla konsumenta

Z punktu widzenia konsumenta proces zwrotu pozostaje prosty niezależnie od rodzaju oddawanego opakowania. Ekran dotykowy prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, a po zakończeniu zwrotu konsument może otrzymać papierowy kupon do realizacji w kasie. Magna umożliwia również zwrot środków na kartę lojalnościową lub bezpośrednio na kartę płatniczą. Urządzenie może także pozwalać na przekazanie należnej kwoty na cele charytatywne.

Envipco Magna zajmuje 2,78 m² powierzchni zabudowy. Możliwość instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków daje detalistom większą swobodę w organizacji punktu zwrotu, szczególnie w lokalizacjach, w których powierzchnia wewnątrz sklepu jest ograniczona.