Dodaj to warzywo do gotujących się ziemniaków. Znany babciny patent odmienia smak obiadu

Wrzuć cebulę do gotujących się ziemniaków. Patent na pyszny obiad

Wrzucenie cebuli do garnka z gotującymi się ziemniakami stanowi doskonały patent na nadanie im głębokiego zapachu oraz bardzo delikatnej słodyczy. Przekrojona na dwie części cebula dorzucona na początku gotowania gwarantuje bardziej wyrazisty smak bulw, całkowicie pozbawiony nut zupy cebulowej. Tak przygotowane kartofle to absolutna podstawa rodzimej kuchni i fundament wielu tradycyjnych potraw. Wiosenne i letnie młode okazy smakują najlepiej w mundurkach z dodatkiem świeżego koperku. Z kolei w sezonie jesienno-zimowym królują odmiany mączyste, z których zazwyczaj przygotowuje się purée, złociste placki lub domowe frytki. Zdecydowanie warto testować przeróżne gatunki na własnym talerzu. Ostateczny rezultat zależy jednak w dużej mierze od użytych przypraw, a zwłaszcza odpowiedniej ilości soli, która skutecznie niweluje naturalną mdłość tego warzywa. Dlatego też doświadczeni kucharze radzą również wspomagać się właśnie surową cebulą, dzięki której zwykłe danie zyskuje niepowtarzalny charakter i potrafi zaskoczyć wszystkich domowników.

Gotowanie ziemniaków z cebulą. Jakie efekty daje ten trik?

Wykorzystanie cebuli podczas przygotowywania codziennego obiadu fantastycznie podbija naturalne walory smakowe kartofli. Zwykła cebula zapewnia całej potrawie wyczuwalną głębię oraz ledwie zauważalną, przyjemną słodycz. Obraną ze skórki sztukę należy po prostu przeciąć na pół i umieścić w naczyniu razem z ziemniakami jeszcze przed rozpoczęciem obróbki termicznej. Dzięki takiemu zabiegowi dodatek będzie miarowo uwalniał swoje soki do wody, co skutecznie zapobiegnie uzyskaniu przez ziemniaki płaskiego, nieciekawego smaku. Osiągnięty w ten sposób rezultat pozostaje bardzo dyskretny. Ugotowane ziemniaki stają się po prostu o wiele smaczniejsze i zyskują intrygujący wyraz, zachowując jednocześnie swój w stu procentach naturalny, klasyczny profil.

Najpopularniejsze sposoby na przyrządzenie ziemniaków w domowej kuchni

Popularne pyry można serwować na dziesiątki najróżniejszych sposobów. Świetnym rozwiązaniem jest upieczenie ich w rozgrzanym piekarniku z dodatkiem aromatycznych ziół oraz dobrej jakości oliwy. W ten sposób powstają chrupiące na zewnątrz i idealnie miękkie w środku złociste ćwiartki lub frytki. Kolejną znakomitą alternatywą pozostaje gotowanie na parze, co skutecznie chroni cenne składniki odżywcze i potęguje naturalny smak warzywa. W sytuacjach kryzysowych, gdy brakuje czasu na tradycyjne pitraszenie, z pomocą przychodzi kuchenka mikrofalowa. Przygotowanie kartofli w tym popularnym urządzeniu zajmuje zaledwie kilka chwil i stanowi zdecydowanie najszybszą możliwą metodę na zrobienie ciepłego posiłku.

Jak prawidłowo ugotować ziemniaki, aby uniknąć ich rozpadania się w garnku?

Aby uniknąć rozpadania się ziemniaków w garnku, wystarczy trzymać się kilku kluczowych, kulinarnych reguł. Przygotowywanie kartofli należy bezwzględnie rozpoczynać od zalania ich zimną wodą. Wrzucenie surowych bulw bezpośrednio do wrzątku doprowadzi do błyskawicznego rozgotowania zewnętrznej warstwy, podczas gdy środek pozostanie twardy i niedogotowany. Niezwykle ważne jest również rygorystyczne pilnowanie czasu spędzonego na kuchence, a sam stopień miękkości najlepiej weryfikować za pomocą zwykłego widelca. Warzywa muszą być miękkie, ale wciąż zwarte. Ostatnia zasada dotyczy odpowiedniego momentu solenia potrawy. Przyprawę tę trzeba dodać jeszcze przed postawieniem naczynia na ogniu, ponieważ tylko wtedy zdoła ona głęboko wniknąć w strukturę kartofli i we właściwy sposób podkręcić ich smak.

