Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Netto!

Dla wszystkich tropicieli okazji mamy dobrą wiadomość. Netto przygotowało ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. Najtańszym bohaterem tegorocznego Tłustego Czwartku jest pączek z nadzieniem wieloowocowym, którego cena wynosi zaledwie 0,49 zł za sztukę. Haczyk? Aby skorzystać z tej ceny, musisz kupić od razu 12 sztuk. Jeśli nie potrzebujesz aż tylu, sklep przygotował alternatywę: przy zakupie 6 sztuk cena za jednego pączka to 0,69 zł. To nie jedyna oferta na wielosztuki – pączka z nadzieniem o smaku różanym (70-110 g) można dostać za 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk. To propozycje, które z pewnością przyciągną tłumy planujące większe zakupy.

Czy jest drożej niż rok temu? Tak, obserwujemy niewielki wzrost ceny w porównaniu do ubiegłorocznych promocji, jednak wciąż jest to jedna z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku. W porównaniu do cen w lokalnych cukierniach, gdzie za klasycznego pączka trzeba zapłacić od 4,50 zł wzwyż, propozycja Netto to prawdziwa okazja dla każdego, kto planuje większe, tłustoczwartkowe zakupy.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Netto na Tłusty Czwartek?

Oczywiście, najtańszy pączek to nie wszystko. Netto zadbało o różnorodność, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy przegląd słodkiej oferty dostępnej w ramach promocji.

Pączki klasyczne i premium

Pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) - 2,09 zł

Pączek z nadzieniem wiśniowym (90 g) - 2,39 zł

Pączek Long z nadzieniem waniliowym (95 g) - 2,49 zł

Pączek z kremem o smaku mlecznym (101 g) - 3,59 zł

Pączek E. Wedel (85 g) - 3,35 zł

Pączek z pistacjami (100 g) - 3,99 zł

Pączek Milky Nut (90 g) - 4,99 zł

Pączek premium (z truskawkami 120 g, z nadzieniem korzennym 90 g, różanym 100 g lub migdałowym 100 g) - 5,99 zł

Pączek Serce (88 g) - 2,99 zł (dostępny w sekcji walentynkowej)

Donuty i pączki z polewą

Donut z nadzieniem z owoców leśnych (70 g) - 1,99 zł

Donut z nadzieniem truskawkowym (70 g) - 2,09 zł

Donut z nadzieniem jagodowym (70 g) - 2,59 zł

Donut Cookies (75 g) - 2,59 zł

Donut Cappuccino (73 g) - 2,59 zł

Donut z nadzieniem pistacjowym (77 g) - 3,99 zł

Donut Love (71 g) - 2,99 zł (dostępny w sekcji walentynkowej)

(dostępny w sekcji walentynkowej) Dooti Minis z nadzieniem orzechowo-kakaowym (38 g)

Cena: 1,99 zł/szt. przy zakupie 4 sztuk.

Inne słodkości

Muffin czekoladowy E. Wedel (115 g) - 3,99 zł

Muffin Wawel (z nadzieniem krówkowym lub czekoladowym, 100 g) - 3,99 zł

Pączusie serowe z cukrem (250 g) - 11,99 zł

Pączusie serowe z kremem śmietankowym (350 g) - 14,99 zł

Faworki (150 g) - 12,99 zł

Słomka ptysiowa Brześć (200 g) - 5,00 zł

Czy warto wybrać się do Netto w Tłusty Czwartek 2026?

Po analizie oferty odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli planujesz zakup większej liczby pączków. Oferta na wielopak z najtańszym pączkiem jest bardzo atrakcyjna i pozwala realnie zaoszczędzić. Pozostałe słodkości również utrzymują się w rozsądnych, dyskontowych cenach, oferując przy tym szeroki wybór smaków – od klasyki po bardziej nowoczesne wariacje.

Pamiętajcie, że promocje obowiązują tylko do wyczerpania zapasów, a jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka. Warto wybrać się na zakupy z samego rana, aby skorzystać z pełnej oferty!

i Autor: Netto/ Materiały prasowe