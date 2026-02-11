Biedronka w środowe popołudnie, 11 lutego, zaktualizowała swoją ofertę na Tłusty Czwartek i rzuciła na stół promocję, która zwala z nóg. Cena najtańszego pączka jest tak niska, że trudno w nią uwierzyć. Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić, by skorzystać z tej historycznej okazji. W środę obowiązuje oferta 5+1 gratis na większość pączków, a także 4+2 gratis na wszystkie donuty. Tego dnia najtańszy pączek w wielopaku kosztuje 69 groszy, co pokazuje, jak ogromną obniżkę sieć wprowadziła z dnia na dzień.

Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Biedronce!

Zapomnij o wszystkim, co wiedziałeś do tej pory. Biedronka pobiła wszelkie rekordy cenowe. Najtańszy pączek z nadzieniem wieloowocowym (65 g) może kosztować cię zaledwie… 5 groszy. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić. Ta szokująco niska cena obowiązuje wyłącznie w Tłusty Czwartek, 12 lutego, i jest uzależniona od liczby kupionych sztuk.

Oto jak wygląda nowa, hitowa promocja:

0,05 zł za sztukę – przy zakupie 24 pączków

0,09 zł za sztukę – przy zakupie 12 pączków

0,35 zł za sztukę – przy zakupie 6 pączków

To absolutny nokaut cenowy, zwłaszcza gdy porównamy to z cenami w cukierniach, gdzie za jednego pączka trzeba zapłacić od 4,50 zł wzwyż. Nawet jeśli nie planujesz hurtowych zakupów, cena 35 groszy przy zakupie 6 sztuk to wciąż jedna z najlepszych ofert na rynku.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Biedronce na Tłusty Czwartek?

Oferta Biedronki nie kończy się na jednym hicie. Sieć przygotowała szeroki wachlarz promocji i smaków. Oprócz szokującej ceny na klasyczne pączki, możesz skorzystać z innych okazji.

6 pączków gratis – przy zakupach za min. 99 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją otrzymasz 6 dowolnych pączków za darmo.

5+1 gratis – na większość pączków z oferty regularnej obowiązuje promocja, w której szósty, najtańszy pączek dostajesz gratis.

Pączek Słodka Kraina za 0,65 zł – z kartą Moja Biedronka kupisz pączka z lukrem lub cukrem pudrem (80/85 g) za 65 groszy (w ramach promocji 1+1 gratis). Limit to 2 sztuki na kartę.

Pączki premium – dla prawdziwych smakoszy

Jeśli szukasz czegoś więcej niż klasyka, Biedronka ma dla ciebie całą gamę smaków. Ceny regularne, od których naliczane są rabaty (np. w promocji 5+1), wyglądają następująco:

pączek z nadzieniem o smaku różanym i skórką pomarańczową (74 g) – 2,49 zł

pączek z adwokatem (74 g) – 2,99 zł

pączek z nadzieniem migdałowo-kokosowym (83 g) – 3,49 zł

pączek o smaku tiramisu (92 g) – 3,49 zł

pączek z nadzieniem o smaku słonego karmelu (85 g) – 3,49 zł

pączek z nadzieniem z ciasteczek korzennych (90 g) – 3,59 zł

pączek z nadzieniem o smaku miodowo-malinowym (83 g) – 3,69 zł

pączek ciasteczkowy (90 g) – 3,99 zł

pączek orzechowo-budyniowy z kruszonką (100 g) – 3,99 zł

pączek z nadzieniem truskawkowym i mascarpone (100 g) – 3,99 zł

pączek long o smaku słonej pistacji (95 g) – 3,99 zł

Wszystkie donuty (różne rodzaje) - w promocji 2+1 GRATIS (dwa najtańsze produkty gratis)

Czy warto wybrać się do Biedronki w Tłusty Czwartek 2026?

Zdecydowanie tak! Biedronka przygotowała jedną z najmocniejszych i najbardziej zróżnicowanych ofert na rynku. Tytułowy "najtańszy pączek" za 69 groszy to propozycja, która z pewnością przyciągnie tłumy poszukiwaczy okazji. Nawet jeśli nie planujemy hurtowych zakupów, ceny pozostałych pączków, zwłaszcza w promocji 5+1 gratis, są bardzo konkurencyjne w stosunku do cen w cukierniach.

Szeroki wybór smaków – od klasycznej marmolady, przez słony karmel, aż po słoną pistację – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Promocje na pączki i donuty obowiązują tylko w czwartek, 12 lutego, ale jak wiadomo, w Tłusty Czwartek słodkości znikają z półek w mgnieniu oka. Jeśli chcecie skorzystać z najlepszych ofert, warto wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe