Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Polo Market!

Prawdziwym hitem oferty Polo Market jest bez wątpienia Pączek wieloowocowy z pudrem Pychatka (65 g). Jego cena przy zakupie 12 sztuk to zaledwie 0,83 zł za sztukę, co daje 9,96 zł za całe opakowanie. To oferta, która z pewnością przyciągnie osoby planujące większe zakupy, na przykład do pracy czy dla całej rodziny. W porównaniu do cen z zeszłego roku, które w marketach rzadko spadały poniżej złotówki, jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja. Konkurencja może mieć problem z przebiciem takiej stawki. Względem cen w cukierniach, gdzie za jednego pączka trzeba zapłacić od 4 do nawet 7 złotych, oszczędność jest wręcz gigantyczna.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Polo Market na Tłusty Czwartek?

Oferta Polo Market na Tłusty Czwartek jest naprawdę szeroka i zróżnicowana. Znajdziemy tu zarówno klasyczne pączki, jak i nowoczesne donuty czy faworki. Poniżej przedstawiamy pełen przegląd słodkości dostępnych w ramach promocji.

Pączki klasyczne i z nadzieniem

Pączek E.Wedel (85 g) - 2,99 zł/szt. przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt. Pączek Long Wanilia (95 g) - 1,99 zł/szt. przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt. Pączek z nadzieniem o smaku różanym dekorowany lukrem (80 g) - 2,49 zł/szt.

Pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową (90 g) - 2,69 zł/szt.

Pączek z nadzieniem wiśniowym i płatkami migdałowymi (90 g) - 2,99 zł/szt.

Pączek serce z nadzieniem malinowym (88 g) - 2,99 zł/szt.

Pączek z nadzieniem o smaku białej czekolady i liofilizowaną wiśnią (105 g) - 3,49 zł/szt.

Pączek z podwójnym nadzieniem pistacja i malina (94 g) - 5,99 zł/szt.

Donuty i mini pączki

Dooti Minis (39-41 g) - 1,69 zł/szt. przy zakupie 3 szt.

przy zakupie 3 szt. Donut dekorowany polewą kakaową Pychatka (54 g) - 1,49 zł/szt. przy zakupie 3 szt.

przy zakupie 3 szt. Donut (67-70 g, wybrane rodzaje) - 2,49 zł/szt.

Donut Love z nadzieniem truskawkowym (71 g) - 2,69 zł/szt.

Faworki (chrusty)

Faworki Cukiernie P.Chojecki (200 g) - 9,99 zł/opak.

Czy warto wybrać się do Polo Market w Tłusty Czwartek 2026?

Analizując ofertę Polo Market, można śmiało stwierdzić, że jest ona jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku. Market przygotował bardzo szeroki asortyment, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od ultrakonkurencyjnej cenowo oferty na wielopak klasycznych pączków, po bardziej wyszukane smaki i popularne donuty. Ceny pojedynczych sztuk również utrzymują się na rozsądnym poziomie, co czyni zakupy opłacalnymi nawet dla mniejszych łasuchów.

Jeśli planujesz świętować Tłusty Czwartek i nie chcesz przepłacać, wizyta w Polo Market wydaje się być doskonałym pomysłem. Pamiętaj jednak, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, a w ten wyjątkowy dzień pączki znikają z półek w mgnieniu oka. Warto więc wybrać się na zakupy odpowiednio wcześnie!

Ceny pączków Polo Market 2026. Ile kosztują pączki w Polo Market na Tłusty Czwartek?