Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Lidlu!

Lidl w tym roku postanowił zdeklasować konkurencję. Najtańszy pączek w ofercie, czyli klasyk z nadzieniem wieloowocowym (75/80 g), będzie można kupić za absolutnie rekordową cenę zaledwie 9 groszy za sztukę. Jest jednak jeden warunek – promocja obowiązuje tylko w czwartek, 12 lutego, i dotyczy zakupu 12 pączków (lub ich wielokrotności). Regularna cena tego pączka to 1,29 zł, co i tak jest atrakcyjną stawką w porównaniu do cen w cukierniach, gdzie za podobny produkt trzeba zapłacić od 5 do nawet 8 zł. Czy jest drożej niż rok temu? Wręcz przeciwnie! W poprzednich latach najtańsze pączki w marketach w ofertach wielosztukowych kosztowały około 30-40 groszy. Cena 9 groszy to prawdziwy ewenement i najprawdopodobniej najtańsza oferta na rynku w 2026 roku.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Lidlu na Tłusty Czwartek?

Oferta Lidla na Tłusty Czwartek jest imponująco szeroka i obejmuje nie tylko klasyczne pączki, ale też bogaty wybór donutów i propozycji premium. Poniżej przedstawiamy pełen przegląd słodkości, które znajdziecie na półkach dyskontu.

Pączki klasyczne i premium

Pączek z nadzieniem wieloowocowym (75/80 g) - 0,09 zł (przy zakupie 12 szt., tylko 12.02)

(przy zakupie 12 szt., tylko 12.02) Pączek pistacjowy z belgijską czekoladą (90 g) - 2,99 zł (przy zakupie 12 szt., oferta od 11.02 do 12.02)

(przy zakupie 12 szt., oferta od 11.02 do 12.02) Pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (82 g) - 2,59 zł

Pączek american cheesecake (90 g) - 3,49 zł

Pączek deli mascarpone (90 g) - 3,49 zł

Pączek z liofilizowaną gruszką (85 g) - 3,99 zł

Pączek krówka (90 g) - 3,99 zł

Pączek z nadzieniem karmel-mango (90 g) - 3,99 zł

Pączek z nadzieniem o smaku michałków śnieżkowych (90 g) - 4,99 zł

Pączek peanut butter (90 g) - 4,99 zł

Pączek z nadzieniem malinowym (110 g) - 4,99 zł

Pączek z nadzieniem kokosowym (110 g) - 4,99 zł

Pączek z nadzieniem śliwkowym (90 g) - 4,99 zł

Pączek vNarf popcornowy (120 g) - 5,99 zł

Pączek crème brûlée (100 g) - 5,99 zł

Pączek milky nut (100 g) - 6,99 zł

Donuty i mini-pączki

Wszystkie donuty objęte są promocją 33% taniej przy zakupie czterech sztuk. Można je dowolnie miksować.

Minipączek red velvet (60 g) - 2,99 zł

Donuty kolorowe (4-pak, 220 g) - 9,99 zł

Czy warto wybrać się do Lidla w Tłusty Czwartek 2026?

Odpowiedź jest prosta: tak, zdecydowanie warto. Tegoroczna oferta Lidla, z pączkiem za 9 groszy na czele, jest jedną z najbardziej agresywnych promocji, jakie widzieliśmy od lat. Jeśli planujesz zakup większej liczby pączków do pracy, szkoły czy dla rodziny, ta oferta jest praktycznie nie do przebicia. Nawet bez promocji, ceny regularne są bardzo konkurencyjne w stosunku do lokalnych cukierni. Szeroki wybór smaków sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie – od tradycjonalistów po poszukiwaczy nowych, nietypowych doznań smakowych. Pamiętajcie jednak, że promocje, zwłaszcza ta na najtańsze pączki, obowiązują tylko w czwartek, 12 lutego. Jak wiadomo, tego dnia słodkości znikają z półek w mgnieniu oka, więc na zakupy warto wybrać się z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Lidl 2026. Ile kosztują pączki w Lidlu na Tłusty Czwartek?