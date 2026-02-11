Ile to jest (20-4x3)²:4+5=? To równanie wielu sprawia problemy. Zdołasz je rozwiązać bez kalkulatora?

Równania matematyczne, dla wielu uczniów synonim szkolnej udręki, w rzeczywistości są potężnym narzędziem rozwijającym umiejętności logicznego myślenia, analitycznego podejścia do problemów i kreatywności. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się abstrakcyjne, ich rozwiązywanie ma realny wpływ na nasze życie, wykraczający daleko poza mury szkolnej klasy. Rozwiązywanie równań to nic innego jak krok po kroku, logiczne dochodzenie do rozwiązania. Wymaga analizy problemu, identyfikacji znanych i niewiadomych, a następnie zastosowania odpowiednich reguł i operacji matematycznych. Ten proces uczy nas precyzyjnego myślenia, formułowania hipotez i weryfikowania ich. To umiejętność niezwykle cenna w każdej dziedzinie życia, od podejmowania decyzji w pracy, po rozwiązywanie codziennych problemów. Warto zatem każdego dnia poświęcić, choć krótką chwilę na ćwiczenia umysłowe, aby cieszyć się jego sprawnością przez długie lata.

Choć może się to wydawać zaskakujące, rozwiązywanie równań może być kreatywne. Często istnieje wiele różnych sposobów dojścia do poprawnego rozwiązania. Musimy eksperymentować, próbować różnych strategii i szukać nieszablonowych rozwiązań. W przypadku tego równania będziecie musieli wykazać się także znajomością reguł matematycznych. W myśl tych zasad każde równanie wykonujemy, pamiętając o następującej kolejności wykonywania działań: najpierw wykonujemy działania w nawiasach, potem potęgi, następnie dzielenie i/lub mnożenie, a na koniec dodawanie i/albo odejmowanie - należy również pamiętać o kolejności zapisu od lewej do prawej.

Ile to jest (20-4x3)²:4+5=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Wykonaj mnożenie w nawiasie:

4 x 3 = 12

Równanie teraz wygląda tak: (20 - 12)² : 4 + 5 = ?

2. Wykonaj odejmowanie w nawiasie:

20 - 12 = 8

Równanie teraz wygląda tak: (8)² : 4 + 5 = ?

3. Oblicz potęgę:

8² = 8 x 8 = 64

Równanie teraz wygląda tak: 64 : 4 + 5 = ?

4. Wykonaj dzielenie:

64 : 4 = 16

Równanie teraz wygląda tak: 16 + 5 = ?

5. Wykonaj dodawanie:

16 + 5 = 21

Poprawna odpowiedź: (20-4x3)²:4+5 = 21

