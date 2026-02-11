Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Carrefour!

W ofercie Carrefoura znaleźliśmy prawdziwą perełkę, która z pewnością przyciągnie tłumy. Najtańszy pączek w ofercie to klasyk z nadzieniem wieloowocowym, oprószony pudrem, który kosztuje zaledwie 0,99 zł za sztukę (65 g). To cena, która przywołuje wspomnienia o ofertach sprzed lat i stanowi mocną konkurencję na rynku. W porównaniu do cen w cukierniach rzemieślniczych, gdzie za jednego pączka trzeba będzie zapłacić od 7 do nawet kilkunastu złotych, oferta Carrefoura jest bezkonkurencyjna. To zdecydowanie najmocniejszy punkt tegorocznej propozycji marketu i prawdziwa okazja dla łowców promocji.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Carrefour na Tłusty Czwartek?

Oferta Carrefoura nie kończy się na jednym tanim pączku. Sieć przygotowała szeroki wybór smaków i rodzajów słodkości, które zadowolą różne gusta. Ceny są zróżnicowane, co pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie.

Pączki klasyczne i premium

Pączek z nadzieniem różanym lub adwokatem (80-90 g) - 2,99 zł

Pączek z nadzieniem wiśniowym, śliwkowym, budyniem, kokosem, tofii lub pistacjowym (90-100 g) - 3,99 zł

Pączek z serkiem jagodowym, yuzu, czarną porzeczką, maliną, migdałowy lub słonym karmelem (85-100 g) - 5,99 zł

Pączek premium z nadzieniem pistacjowo-malinowym, milk nut lub fantazja dubajska (94-120 g) - 6,99 zł

Pączki mini i inne kształty

Pączek mini (36-41 g) w różnych smakach (m.in. żurawina, limonka, orzech z kakao) - 1,99 zł

Pączek long (95 g) o smaku waniliowym lub orzechowym - 2,49 zł

Czy warto wybrać się do Carrefour w Tłusty Czwartek 2026?

Analizując ofertę sieci Carrefour, można śmiało stwierdzić, że jest to jeden z najciekawszych kierunków na tłustoczwartkowe zakupy. Market kusi absolutnym hitem cenowym w postaci pączka za 99 groszy, co jest ofertą niemal nie do pobicia. Jednocześnie sieć nie zapomina o klientach szukających bardziej wyszukanych smaków, proponując szeroką gamę pączków premium w cenach wciąż konkurencyjnych w stosunku do cukierni.

Jeśli planujesz zaopatrzyć w pączki całe biuro lub rodzinę, oferta Carrefoura pozwoli na spore oszczędności. Pamiętajcie jednak, że promocje obowiązują tylko do wyczerpania zapasów, a jak wiadomo, w Tłusty Czwartek najlepsze słodkości znikają z półek w mgnieniu oka. Warto więc wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Carrefour 2026. Ile kosztują pączki w Carrefour na Tłusty Czwartek?