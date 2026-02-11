Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Intermarché!

Tegoroczna oferta Intermarché rzuca na kolana konkurencję, proponując cenę, która wydaje się wręcz nierealna. Najtańszy pączek w ofercie, czyli Pączek z nadzieniem wieloowocowym (65 g) od Janczewscy, kosztuje zaledwie 29 groszy! To absolutny rekord, przebijający większość zeszłorocznych promocji w popularnych dyskontach. Jest jednak jeden haczyk – tak niska cena obowiązuje wyłącznie przy zakupie tuzina, czyli 12 sztuk. To idealna opcja dla tych, którzy planują poczęstunek w pracy lub dla całej rodziny. Oferta ta, oznaczona jako "HIT", jest ważna tylko w czwartek 12.02 i ograniczona jest limitem 12 sztuk na klienta. Biorąc pod uwagę, że ceny pączków w cukierniach startują od 4-5 złotych, oferta Intermarché jest prawdziwą okazją dla łowców promocji.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Intermarché na Tłusty Czwartek?

Poza absolutnym hitem cenowym, Intermarché przygotowało szeroką gamę innych słodkości na Tłusty Czwartek. Znajdziemy tu zarówno klasyczne propozycje, jak i bardziej fantazyjne wypieki w różnych przedziałach cenowych.

Pączki klasyczne i z nadzieniem

Pączek z nadzieniem wieloowocowym Janczewscy (65 g) - 0,69 zł przy zakupie 1 szt.

przy zakupie 1 szt. Pączek Stokson z nadzieniem adwokatowym (74 g) - 1,99 zł

Pączek Stokson z nadzieniem różanym (80 g) - 1,99 zł

Pączek Love Stokson (88 g) - 2,49 zł

Pączki premium i Donuty

Donut Love Stokson (71 g) - 1,99 zł

Pączek Olsza z wiśniami (100 g) - 4,49 zł

Pączek Olsza słony karmel z porzeczką (100 g) - 4,99 zł

Pączek Olsza dubajski (100 g) - 4,99 zł

Pączek Olsza premium z truskawkami (100 g) - 5,99 zł

Pączek Olsza milky nut (100 g) - 5,99 zł

Mini pączki i donuty

Dooti Minis, wybrane rodzaje (38-41 g) - 1,49 zł

Czy warto wybrać się do Intermarché w Tłusty Czwartek 2024?

Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli planujesz większe zakupy. Oferta na pączki za 29 groszy przy zakupie 12 sztuk jest bezkonkurencyjna i stanowi główny magnes przyciągający klientów. To doskonała okazja, by tanio podtrzymać tradycję i podzielić się słodkościami z bliskimi. Intermarché kusi również różnorodnością – od tanich klasyków, przez fantazyjne donuty, aż po pączki w wersji premium, które cenowo wciąż mogą konkurować z ofertą cukierni.

Jedno jest pewne – promocje są ograniczone czasowo i ilościowo. Jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka, dlatego jeśli chcesz skorzystać z najlepszych ofert, warto wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Intermarché 2024. Ile kosztują pączki w Intermarché na Tłusty Czwartek?