Butterfly bob to idealne cięcie na jesień. Zapewnia objętość, wysmukla twarz i odmładza

Okres po lecie sprzyja poszukiwaniu nowych inspiracji w stylizacji włosów, a aktualne trendy oferują rozwiązanie łączące cechy klasycznego cięcia z techniką warstwową, co ma na celu dodanie objętości i lekkości.

Sekretem tej fryzury jest specyficzne rozmieszczenie warstw, które zapewniają włosom ruch i dynamikę, jednocześnie subtelnie modelując kontur twarzy.

Główną zaletą jest możliwość uzyskania efektu pełniejszych włosów bez ich nadmiernego obciążania, a także łatwość adaptacji do różnych rodzajów włosów i stylów.

Dla optymalnego rezultatu kluczowe jest indywidualne dopasowanie cięcia do struktury i gęstości włosów, co pozwala na stworzenie harmonijnej i dopasowanej do osobistych preferencji stylizacji.

Sekretem butterfly boba są odpowiednio rozmieszczone warstwy. Włosy nie są skrócone na jedną długość, lecz delikatnie cieniowane tak, aby zyskały ruch i lekkość. Krótsze pasma przy twarzy mogą subtelnie otulać policzki i żuchwę, dzięki czemu fryzura pozwala optycznie zmienić proporcje twarzy. Co ważne, cięcie można dopasować do różnych rodzajów włosów – od prostych po lekko falowane.

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Butterfly bob - to idealna fryzura na lato i jesień

Największą zaletą butterfly boba jest objętość bez efektu ciężkiej fryzury. Warstwy sprawiają, że włosy łatwiej odbijają się od nasady, a końcówki zyskują charakterystyczny, lekko rozsypany ruch. Fryzjer może dodatkowo wycieniować pasma rozpoczynające się w okolicy kości policzkowych lub nieco niżej, w zależności od kształtu twarzy. Taki sposób cięcia pomaga stworzyć efekt miękkiej ramy wokół twarzy i może optycznie ją wysmuklić. Butterfly bob szczególnie dobrze wygląda przy stylizacji na dużej, okrągłej szczotce, która podkreśla warstwy i unosi włosy. Nie oznacza to jednak, że każdego ranka trzeba spędzać kilkadziesiąt minut przed lustrem.

Przy lekko falowanych włosach można pozwolić im wyschnąć naturalnie i podkreślić ich strukturę niewielką ilością kosmetyku do stylizacji. Z kolei przy cienkich włosach warto zachować ostrożność z nadmiernym cieniowaniem, zbyt wiele warstw może sprawić, że końce będą wyglądały na jeszcze cieńsze. Dobrze wykonany butterfly bob powinien więc być dopasowany do gęstości i kondycji włosów, a nie kopiowany dokładnie ze zdjęcia znalezionego w internecie.

To także fryzura, którą łatwo dostosować do własnego stylu. Może wyglądać elegancko przy gładkim wykończeniu, ale równie dobrze prezentuje się w bardziej nonszalanckiej wersji z delikatnymi falami.

Jeśli jesienią marzy ci się odświeżenie fryzury, butterfly bob może być ciekawą alternatywą dla klasycznego, prostego boba. Daje włosom ruch, pozwala eksperymentować z objętością i można go dopasować do indywidualnych rysów twarzy.