To najlepszy moment na rozmnażanie hortensji. Potrzebujesz tylko jednej gałązki

Pod koniec sezonu wegetacyjnego istnieje skuteczna metoda na powiększenie liczby posiadanych roślin, która polega na wykorzystaniu fragmentów istniejących okazów, co pozwala na uzyskanie nowych sadzonek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kluczem do sukcesu tej techniki jest odpowiedni wybór materiału roślinnego, charakteryzującego się właściwym stopniem dojrzałości, oraz precyzyjne przygotowanie go do dalszych etapów.

Przygotowany fragment wymaga specyficznych warunków środowiskowych, w tym odpowiedniego podłoża, kontrolowanej wilgotności i osłony, aby zapewnić mu optymalne warunki do rozwoju systemu korzeniowego.

Pomyślne ukorzenienie i dalszy rozwój młodej rośliny zależy od cierpliwości i zapewnienia jej odpowiedniej ochrony, szczególnie w początkowym okresie, zanim będzie gotowa do samodzielnego wzrostu.

Rozmnażanie hortensji nie jest trudne, ale kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego pędu. Najlepiej sprawdzi się zdrowy, tegoroczny fragment, który nie jest ani całkowicie miękki, ani mocno zdrewniały. Sierpień jest dobrym momentem na pobieranie takich sadzonek, ponieważ pędy są już bardziej dojrzałe, ale nadal mają zdolność do tworzenia korzeni. Warto jednak pamiętać, że skuteczność zależy również od gatunku i odmiany hortensji oraz warunków, jakie zapewnimy sadzonce.

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Zrób to z hortensjami w sierpniu

Potrzebujesz przede wszystkim jednej zdrowej gałązki hortensji, najlepiej bez kwiatostanu. Odetnij fragment o długości około 10–15 cm, wykonując dolne cięcie tuż pod węzłem, czyli miejscem, z którego wyrastają liście. Usuń dolne liście, pozostawiając na górze jedną lub dwie pary. Jeśli są duże, można skrócić blaszki liściowe, aby ograniczyć utratę wody. Przygotowaną sadzonkę można zanurzyć w ukorzeniaczu, choć nie jest to absolutnie konieczne, a następnie umieścić ją w lekkim i przepuszczalnym podłożu. Dobrze sprawdzi się mieszanka torfu z perlitem lub piaskiem. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie przemoczona. Doniczkę ustaw w jasnym miejscu, jednak bez bezpośredniego, mocnego słońca.

Dobrym pomysłem jest stworzenie sadzonce wilgotnego mikroklimatu, np. przez przykrycie jej przezroczystym woreczkiem lub plastikową butelką z otworami wentylacyjnymi. Trzeba regularnie kontrolować podłoże i wietrzyć osłonę, aby nie doprowadzić do rozwoju pleśni. Po kilku tygodniach można delikatnie sprawdzić, czy sadzonka zaczęła się ukorzeniać. Jeśli pojawią się nowe przyrosty, jest to dobry znak, że roślina zaczyna się rozwijać.

Młodej hortensji nie należy od razu przesadzać do ogrodu. Najpierw powinna dobrze się ukorzenić i wzmocnić. Zimą warto zabezpieczyć ją przed mrozem, szczególnie jeśli jest jeszcze niewielka.

Jedna gałązka może więc stać się początkiem kolejnego krzewu. To niedrogi sposób na rozmnożenie ulubionej hortensji i stopniowe powiększanie ogrodu bez kupowania kolejnych sadzonek.