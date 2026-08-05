Ten manicure optycznie wydłuża palce. Jest hitem tych wakacji

W obecnym sezonie letnim, poza modnymi kolorami, na znaczeniu zyskują specyficzne techniki stylizacji paznokci, które mają za zadanie subtelnie modelować wygląd dłoni.

Jednym z popularnych kierunków jest zastosowanie minimalistycznych rozwiązań, które optycznie wydłużają i wysmuklają palce, przyczyniając się do wrażenia większej delikatności dłoni.

Ten pożądany efekt osiąga się poprzez zastosowanie specyficznej kompozycji kolorystycznej i linii, która wizualnie modyfikuje proporcje płytki paznokcia.

Ten subtelny i uniwersalny sposób zdobienia paznokci jest zarówno modny, jak i ponadczasowy, doskonale dopasowując się do różnorodnych stylizacji i efektywnie podkreślając estetykę dłoni.

Wakacyjne trendy paznokciowe zwykle kojarzą się z intensywnymi barwami, wzorami i błyszczącymi zdobieniami. Tym razem dużą popularnością cieszą się jednak również minimalistyczne stylizacje. Ich największą zaletą jest uniwersalność, ponieważ pasują zarówno do codziennych ubrań, jak i eleganckich letnich stylizacji, a przy tym nie wychodzą z mody po jednym sezonie.

Zobacz też: Ten fason spodni wraca po 20 latach. Kobiety wykupują go przed jesienią

Te paznokcie to hit lata 2026

Odpowiedni kształt i kolor płytki mogą mieć duże znaczenie dla tego, jak prezentują się dłonie. Jasne, półtransparentne odcienie oraz pionowe linie sprawiają, że paznokcie wydają się smuklejsze i optycznie dłuższe. Właśnie dlatego jeden z klasycznych manicure'ów powrócił tego lata w nowej odsłonie.

Tłumy przed studiem Radia ESKA podczas wizyty Oskara Cymsa

Micro french - idealny na wakacje

Mowa o micro french, czyli bardzo delikatnej wersji klasycznego french manicure. Zamiast grubej białej końcówki pojawia się niezwykle cienka linia, często wykonana w mlecznym, białym lub pastelowym odcieniu. Najlepiej prezentuje się na paznokciach o kształcie migdała lub delikatnego owalu, ale można dopasować ją również do krótszej płytki.

Kluczem do efektu wysmuklenia jest pozostawienie większej części paznokcia w naturalnym, półtransparentnym kolorze oraz poprowadzenie cienkiej linii wzdłuż jego końcówki. Dzięki temu wzrok kieruje się wzdłuż paznokcia, a palce mogą wydawać się optycznie dłuższe i smuklejsze. Latem klasyczną biel można zastąpić pastelowym błękitem, różem, lawendą lub delikatną brzoskwinią. To subtelny sposób na urozmaicenie manicure bez rezygnowania z eleganckiego efektu.

Micro french jest więc świetną propozycją dla osób, które szukają manicure'u jednocześnie modnego i ponadczasowego. Delikatny efekt sprawia, że pasuje do niemal każdej stylizacji, a odpowiednio wykonany może pięknie podkreślić wygląd dłoni.