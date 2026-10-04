Aperitivo, winobranie i zapach świeżej oliwy. Jesienny rytuał smaku nad Jeziorem Garda

Winobranie, które zaczyna sezon

Wszystko zaczyna się we wrześniu, gdy w winnicach rusza winobranie. Winogrona odmian Corvina, Rondinella czy Groppello trafiają wtedy do lokalnych tłoczni, skąd po miesiącach cierpliwego leżakowania wracają na stoły w postaci Lugana, Bardolino, Custoza, Valtenesi czy Amarone della Valpolicella - win głęboko zakorzenionych w tradycjach i krajobrazie otaczającym Jezioro Garda.

Gdy emocje po winobraniu opadają, rozpoczyna się sezon na oliwki. Od połowy października w wielu gospodarstwach zaczyna się ich ręczny zbiór - proces, w którym liczy się przede wszystkim czas: owoce trafiają do młyna jeszcze tego samego dnia, w którym zostały zerwane. Dzięki tłoczeniu na zimno oliwa zachowuje swój charakterystyczny, lekko pikantny smak, za który chroniona nazwa pochodzenia regionu jest ceniona daleko poza Włochami. Oliwa Garda EVO jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów regionu. Wytwarzana jest na jednym z najbardziej wysuniętych na północ obszarów Europy, gdzie można uprawiać drzewa oliwne, a jej wyjątkowość wynika ze szczególnego mikroklimatu panującego nad Jeziorem Garda, który dzięki łagodnym warunkom umożliwia uprawę oliwek na tak dalekiej północy.

Autor: LagodiGardaCamping/ Materiały prasowe

Miasteczka, które świętują plony

Zbiorom towarzyszy bogaty kalendarz lokalnych świąt, które od lat wpisane są w jesienny pejzaż regionu. W Bardolino od 1 do 5 października odbywa się Festa dell'Uva e del Vino – jedno z najstarszych świąt winiarskich w okolicy, podczas którego wąskie uliczki zapełniają się straganami z winem i regionalnymi specjałami. W dniach od 2 do 4 października smaki sezonu królują w Lazise, gdzie centrum miasta, słynna Dogana Veneta i nadbrzeżna promenada ożywają dzięki „I Giorni del Miele” – międzynarodowym targom poświęconym pszczelarstwu i światu miodu. 12 października podróż prowadzi dalej do Valpolicelli, wzdłuż szlaków winiarskich regionu znanego na całym świecie z wielowiekowej tradycji produkcji wina. Od 17 października nadchodzi czas na smaki gór – w San Zeno di Montagna odbywa się Festa del Marrone, święto słynnych kasztanów z Monte Baldo objętych chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), spożywanych na gorąco i wykorzystywanych w wielu tradycyjnych potrawach inspirowanych wiejskim dziedzictwem regionu.

Sezon kulinarnych i winiarskich uroczystości trwa aż do listopada, kiedy to w Peschiera del Garda około 11 listopada obchodzone jest święto San Martino. Ta radosna lokalna tradycja zwiastuje nadejście „vino novello” – młodego wina, które tradycyjnie pije się o tej porze roku, wprowadzając na stół kolejny smak bogatego jesiennego dziedzictwa regionu.

Autor: LagodiGardaCamping/ Materiały prasowe

Wygodne dotarcie na te wydarzenia umożliwiają kempingi i obiekty glampingowe zrzeszone w sieci LagodiGardaCamping. To jednak coś więcej niż wygodny przystanek na czas festiwalu. Zamiast tego kempingi stanowią świetny punkt startowy do odkrywania całej okolicy – łatwo stąd dotrzeć zarówno na tętniący życiem miasteczkowy plac, jak i w głąb okolicznych wzgórz, do lokalnych gospodarstw czy winnic, które choć próżno znaleźć w oficjalnych kalendarzach imprez, są absolutnie warte odwiedzenia właśnie jesienią. Restauracje działające przy kempingach chętnie sięgają w tym okresie po sezonowe składniki, serwując dania z młodą oliwą i winami z okolicznych winnic.

Nasi goście z Polski coraz rzadziej pytają wyłącznie o odległość do plaży. Coraz częściej interesuje ich także, jak daleko jest do najbliższej winiarni lub kiedy w okolicy odbywa się najbliższe święto zbiorów. Odpowiadamy na ten trend, pokazując, jak niesamowicie bogata jest nasza oferta poza sezonem letnim. To już nie tylko pojedyncze wycieczki, ale cała sieć doświadczeń: warsztaty, otwarte drzwi tłoczni, festiwale i szlaki rowerowe prowadzące od jednej winnicy do drugiej. Garda jesienią to niekończąca się kulinarna podróż – mówi Elena Oppizzi, koordynatorka LagodiGardaCamping, inicjatywy zrzeszającej kempingi nad Jeziorem Garda.

Degustacja, w której liczy się każdy zmysł

Lago di Garda od lat współpracuje z lokalnymi gospodarstwami rolnymi i winiarniami, które zapraszają gości z ośrodków kempingowych na degustacje i imprezy specjalne. W Kantynie Bulgarini prowadzone są ścieżki degustacyjne zaprojektowane tak, by angażować nie tylko podniebienie, ale i węch czy dotyk, natomiast Guerrieri Rizzardi zaprasza na wycieczkę z przewodnikiem po winnicy i piwnicach. Szczególnie interesującą inicjatywą jest „Casetto a Sorsi” organizowane przez Cantina Casetto – wydarzenie odbywające się przez całe lato, stanowiące doskonałą okazję do delektowania się kieliszkiem schłodzonego wina przy zapierających dech w piersiach widokach na jezioro i akompaniamencie wyrafinowanej muzyki na żywo.

Gospodarstwo ekologiczne Roccolo del Lago – oprócz degustacji win produkowanych w sposób zrównoważony – dysponuje też stacją ładowania rowerów elektrycznych, co czyni je wygodnym przystankiem dla tych, którzy wolą poruszać się na dwóch kołach. Gościom przybywającym na rowerach, którzy chcieliby kupić wino, ale nie mają pewności, jak je przetransportować, winiarnia dostarczy zakupy bezpośrednio na kemping.

Autor: LagodiGardaCamping/ Materiały prasowe

Współpraca z lokalnymi gospodarstwami to dla nas coś więcej niż dodatek do oferty. Chcemy, żeby nasi goście poczuli prawdziwy klimat regionu i zobaczyli z bliska tradycje, które towarzyszą nam od pokoleń. Kiedy turyści mogą porozmawiać bezpośrednio z winiarzem, spróbować lokalnej oliwy czy przejechać rowerem przez malownicze wzgórza, tworzą się wspomnienia, których nie znajdzie się w żadnym standardowym przewodniku. Zależy nam na promowaniu turystyki bliskiej naturze, która z jednej strony wspiera lokalnych producentów, a z drugiej pozwala doświadczyć jeziora Garda w sposób autentyczny i niespieszny – dodaje Elena Oppizzi.

Wieczór bez pośpiechu

Sezon zbiorów to idealna okazja, by zanurzyć się w atmosferze lokalnego aperitivo przy kieliszku wina i miseczce świeżo tłoczonej oliwy. Ten krótki rytuał tuż przed zachodem słońca pozwala uczcić miniony dzień – relaksując się w jacuzzi przy przyczepie kempingowej lub spacerując po plaży nad jeziorem, gdzie wczasowicze poszukujący ciszy mogą podziwiać widok na otaczającą zieleń. Dla wielu gości z Polski to pierwsza lekcja prawdziwego dolce vita, po której naturalnie wchodzą w włoski rytm.

Jak podsumowuje Elena Oppizzi: Wierzymy, że najlepszą pamiątką, jaką nasi goście zabierają jesienią do Polski, nie są butelki wina czy oliwy, ale właśnie ta umiejętność celebrowania chwili. To esencja Gardy, którą chcemy się dzielić.