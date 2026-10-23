Stilon Gorzów przegrywa z Jastrzębiem Barkom. Zobacz wynik meczu

Zdecydowane zwycięstwo gości w Gorzowie

W spotkaniu siatkarskiej ekstraklasy Stilon Gorzów zmierzył się z zespołem Jastrzębie Barkom. Mecz zakończył się wynikiem 0:3 dla drużyny przyjezdnej. Goście wygrali poszczególne partie do 17, 22 oraz 21. Gospodarze nie zdołali nawiązać wyrównanej walki w żadnym z rozegranych setów.

W wyjściowym składzie gospodarzy znaleźli się między innymi Fabian Drzyzga, Illia Kowalow oraz Dawid Dulski. Na pozycji libero wystąpił Mateusz Masłowski. Z ławki rezerwowych na boisku pojawili się Lazar Marianović, Igor Nurkiewicz, Jakub Jurczyk oraz Marcel Kiciński.

Kto zagrał w barwach Jastrzębia Barkom?

Zespół Jastrzębie Barkom rozpoczął spotkanie w silnym zestawieniu. Na parkiecie od pierwszych minut pojawili się Lorenzo Pope, Wojciech Dudzik, Adam Lorenc oraz Bartosz Firszt. Skład uzupełnili Andrij Rogożyn i Max Elgert, a funkcję libero pełnił Kamil Szymura.

Trener gości dokonał również kilku zmian w trakcie trwania rywalizacji. Na boisko weszli Wasyl Tupczij, Bartłomiej Potrykus oraz Sebastian Adamczyk. Dobra postawa całego zespołu pozwoliła na odniesienie pewnego zwycięstwa bez straty seta.