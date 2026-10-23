Euvic GTK Gliwice pewnie wygrywa z Toruniem. Sprawdź przebieg spotkania

Gliwice zdominowały pierwszą połowę

Spotkanie ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Euvic GTK Gliwice a Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy. Wynik końcowy to 90:69. Kluczowa dla losów meczu okazała się druga kwarta, którą Euvic GTK Gliwice wygrał aż 24:7, co pozwoliło na zbudowanie znaczącej, dwudziestoczteropunktowej przewagi do przerwy (50:26).

Druga połowa była bardziej wyrównana, jednak goście z Torunia nie zdołali zniwelować strat. Trzecia i czwarta kwarta zakończyły się minimalnymi zwycięstwami Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń (23:22 i 20:18), ale to nie wystarczyło, by odmienić losy rywalizacji.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Zdecydowanym liderem punktowym w barwach Euvic GTK Gliwice był Selton Miguel, który rzucił 24 punkty. Dwucyfrowe zdobycze punktowe dla zwycięzców zanotowali również Ben Schwieger (17 punktów), Dominik Wilczek (15), Kacper Gordon (13) oraz Anthony Smith (11). Ponadto punkty zdobywali: Milan Suskavcević (4), Eric Nottage (2), Maksymilian Leniec (2) i Kajetan Misztal (2).

W ekipie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń najskuteczniejszy okazał się Luka Sakota z 15 punktami na koncie. Kolejnym zawodnikiem z dwucyfrową liczbą punktów był Kristaps Kilps, który rzucił ich 11. Swoje cegiełki dołożyli także m.in. Viktor Gaddefors i Damian Kulig (obaj po 8 punktów), Hubert Lipiński (7) oraz Bennett Vander Plas i Paweł Sowiński (po 6 punktów).