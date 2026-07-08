Zainteresowanie zagranicznymi podróżami i all inclusive najwyższe w historii. Włochy, Hiszpania i Turcja królują w wyszukiwaniach Google

Wielki zmiana w wyszukiwaniach: Polska vs zagranica

Analiza w wyszukiwarce jasno pokazuje, że nożyce między Polską a zagranicą rozwarły się wtym roku do historycznych rozmiarów. Sumaryczne zainteresowanie głównymi kierunkami wkraju (Mazury, Tatry, Bałtyk, Bieszczady) zaliczyło znaczące tąpnięcie – spadło rok do roku aż o31,8%. W tym samym czasie wskaźniki dla wylotów za granicę urosły o 12,5%, a ogólne hasło„wakacje za granicą” odnotowało skok o ponad 210%.

Autor: Google/ Materiały prasowe

Dane z wyszukiwarki Google nie pozostawiają złudzeń – w tym roku widzimy wyraźną zmianępreferencji. Sumaryczne zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznymspadło o niemal jedną trzecią, podczas gdy zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną.Nawet pozorna popularność hasła „jezioro” po głębszej analizie okazuje się ruchemukierunkowanym na włoskie Garda czy Como, a nie rodzime Mazury. Polacy szukają w sieciprzede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca” – komentuje Dominika Harasimowicz, Industry Manager w Google.

Europejskie hity – co generuje największy ruch?

Włochy, Hiszpania i Turcja to wielka trójka, która całkowicie zdominowała tegoroczne lato wwyszukiwarce. Polacy szukają tam jednak bardzo konkretnych, regionalnych punktów.

Autor: Google/ Materiały prasowe

W ogólnym rankingu popularności kierunków europejskich (skala 1-100) sytuacja wyglądanastępująco:

Włochy (100 pkt) – absolutny, codzienny lider. Największe zainteresowanie w sieci generujeBari i cały region Apulii. Wyjątkowo mocno stoją też wspomniane jeziora Garda i Como orazRimini i Sycylia. Hiszpania (84 pkt) – pewne drugie miejsce. Tu ruch w wyszukiwarce skupia się przedewszystkim na wybrzeżu południowo-wschodnim, czyli na Alicante oraz Maladze. Na wyspachniezmiennie najwyższą popularnością cieszy się Majorka. Turcja (81 pkt) – idzie łeb w łeb z Hiszpanią, skupiając wokół siebie ogromny ruch. Chorwacja (48 pkt) i Grecja (47 pkt) – tworzą silny środek stawki, przy czym w Chorwacjinajczęściej wyszukiwany jest Zadar i Split.

Komfort na ostatnią chwilę: All Inclusive i Last Minute

Wyszukiwania gotowych pakietów pokazują, że w tym roku najbardziej liczy się wygoda ielastyczność. Turcja w obydwu latach była absolutnym numerem jeden pod względemzainteresowania ofertami all inclusive oraz last minute, gromadząc wokół siebie największyruch. Tuż za nią plasują się Grecja i Egipt, gdzie w przypadku tego drugiego znacznie częściejwyszukiwane jest Marsa Alam niż Hurghada.

Albania nie jest już tylko sezonową ciekawostką dla osób szukających budżetowych opcji. Zroku na rok konsekwentnie buduje swoją pozycję w wyszukiwaniach, zyskując kolejne punktypopularności i doganiając Maltę w kategorii last minute. Widać, że bałkańskie kurorty na dobrezakorzeniły się w świadomości Polaków jako pełnoprawna alternatywa dla tradycyjnychkierunków, takich jak Grecja czy Chorwacja, które w tym roku nieco tracą dystans wzestawieniach all inclusive. Jest to tzw. odwzorowanie globalnego trendu dywersyfikacjikierunków podróży – odchodzimy od najpopularniejszych na rzecz mniej znanych” – zauważaDominika Harasimowicz.

Egzotyczny boom – Azja dystansuje resztę świata

Na rynku dalekich wypraw dominuje jeden kontynent, choć w ciągu ostatniego roku doszło tudo wymiany liderów. Jak dodaje Dominika Harasimowicz:

W kategorii dalekich podróżyczerwiec przyniósł całkowitą zmianę warty. O ile w zeszłym roku w sieci niepodzielniekrólowało Bali, o tyle teraz nowym królem egzotyki została Tajlandia, notując gigantyczny skokzainteresowania. Obserwujemy też wyraźną dywersyfikację rynku – coraz chętniej szukamyalternatyw w Azji, takich jak Wietnam, podczas gdy tradycyjne kierunki z Ameryki Łacińskiej,czyli Dominikana i Meksyk, wyraźnie tracą na popularności w ujęciu rocznym. Co istotne, narosnące zainteresowanie podróżami do Azji miała z pewnością wpływ sytuacja na BliskimWschodzie

Autor: Google/ Materiały prasowe

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