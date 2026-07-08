Słodka tajemnica Dalmacji. Czym uwodzi tradycyjna Torta Makarana?

Torta Makarana to nie jest zwykły deser, to jadalne dziedzictwo wpisane na listę niematerialnego dobra kultury Chorwacji. Powstaje z pieczołowicie ucieranych migdałów, cytrusów i kropli lokalnego likieru Maraschino. W dawnych czasach ten wykwintny wypiek gościł wyłącznie na stołach miejscowej arystokracji. Dziś to kwintesencja smaku Riwiery Makarskiej. Przywiezienie jej do domu to jak zabranie ze sobą kawałka śródziemnomorskiego słońca, który zachwyci bliskich podczas popołudniowej kawy.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczna Torta Makarana ma formę tarty z charakterystyczną, romboidalną siateczką z ciasta na wierzchu i intensywnie pachnie migdałami oraz cytrusami, bez grama sztucznych aromatów.

Autentyczna Torta Makarana ma formę tarty z charakterystyczną, romboidalną siateczką z ciasta na wierzchu i intensywnie pachnie migdałami oraz cytrusami, bez grama sztucznych aromatów. Gdzie szukać? Najlepiej pytać w tradycyjnych, rodzinnych cukierniach (slastičarnach) ukrytych w wąskich uliczkach historycznego centrum Makarskiej, z dala od gwarnej promenady.

Najlepiej pytać w tradycyjnych, rodzinnych cukierniach (slastičarnach) ukrytych w wąskich uliczkach historycznego centrum Makarskiej, z dala od gwarnej promenady. Transport i przepisy. Podróżując autem, masz ten komfort, że nie obowiązują Cię żadne restrykcje dotyczące przewozu żywności. Zadbaj jedynie o to, by ciasto podróżowało w chłodnym miejscu, najlepiej w klimatyzowanej kabinie lub przenośnej lodówce, aby nie straciło swojej unikalnej konsystencji i świeżości.

Kropla surowej natury. Dlaczego Travarica spod Biokovo to absolutny unikat?

Masyw Biokovo, górujący majestatycznie nad Makarską, to naturalna apteka pełna dzikich ziół. To właśnie one są sekretem lokalnej Travaricy – tradycyjnej, ziołowej rakii, która dla Dalmatyńczyków jest naturalnym panaceum. Każda butelka to inna kompozycja szałwii, kopru włoskiego, mięty i rozmarynu, macerowana w wysokiej jakości winnym destylacie. To prezent z potężnym charakterem, idealny dla koneserów mocnych, wytrawnych trunków z głęboką, regionalną duszą.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwa, domowa Travarica (tzw. domaća) często ma wewnątrz butelki zanurzoną gałązkę ziół i charakteryzuje się lekko słomkowym lub zielonkawym kolorem. Warto unikać butelek o jaskrawych, nienaturalnych barwach i masowych etykietach.

Prawdziwa, domowa Travarica (tzw. domaća) często ma wewnątrz butelki zanurzoną gałązkę ziół i charakteryzuje się lekko słomkowym lub zielonkawym kolorem. Warto unikać butelek o jaskrawych, nienaturalnych barwach i masowych etykietach. Gdzie szukać? Na porannym targu owocowo-warzywnym w Makarskiej (Pijaca) bezpośrednio u lokalnych gospodarzy lub w małych, wyspecjalizowanych winotekach (vinoteka) rozsianych po mieście.

Na porannym targu owocowo-warzywnym w Makarskiej (Pijaca) bezpośrednio u lokalnych gospodarzy lub w małych, wyspecjalizowanych winotekach (vinoteka) rozsianych po mieście. Transport i przepisy. Podróżując autem, masz ten komfort, że nie obowiązują Cię uciążliwe lotniskowe limity płynów. Możesz bez obaw przewieźć zapas trunków w ramach unijnych przepisów. Pamiętaj tylko, by bezpiecznie zabezpieczyć szkło w bagażniku, najlepiej owijając butelki ręcznikami lub wkładając je między miękkie bagaże.

Biel twardsza niż czas. Co kryje w sobie kamień z wyspy Brač?

Choć Makarska leży na stałym lądzie, jej horyzont zamyka wyspa Brač – dom jednego z najszlachetniejszych wapieni na świecie. Z tego olśniewająco białego kamienia (brački kamen) zbudowano Pałac Dioklecjana w Splicie, a rzemieślnicy rzeźbią w nim od stuleci. Miejscowi mistrzowie tworzą zjawiskowe, surowe przedmioty użytkowe: od masywnych moździerzy po delikatne misy i zegary. Taki przedmiot to nie tylko luksusowy, designerski dodatek do wnętrza, ale monumentalny kawałek historii Adriatyku, który przetrwa pokolenia.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczny kamień z Brač jest chłodny w dotyku, wyraźnie ciężki i ma naturalną, lekko porowatą strukturę z subtelnymi żyłkami. Należy omijać lekkie, podejrzanie gładkie odlewy z gipsu lub syntetycznej żywicy, które udają kamień na straganach z pamiątkami.

Autentyczny kamień z Brač jest chłodny w dotyku, wyraźnie ciężki i ma naturalną, lekko porowatą strukturę z subtelnymi żyłkami. Należy omijać lekkie, podejrzanie gładkie odlewy z gipsu lub syntetycznej żywicy, które udają kamień na straganach z pamiątkami. Gdzie szukać? W autoryzowanych galeriach sztuki rzemieślniczej w centrum Makarskiej lub, przy okazji wycieczki promem, na samej wyspie Brač w miejscowości Pučišća, słynącej z elitarnej szkoły kamieniarskiej.

W autoryzowanych galeriach sztuki rzemieślniczej w centrum Makarskiej lub, przy okazji wycieczki promem, na samej wyspie Brač w miejscowości Pučišća, słynącej z elitarnej szkoły kamieniarskiej. Transport i przepisy. Podróżując autem, masz ten komfort, że ciężar i gabaryty pamiątek nie stanowią najmniejszego problemu w przeciwieństwie do restrykcji lotniczych. Nawet masywny, kilkukilogramowy moździerz bez trudu znajdzie miejsce w samochodzie. Zadbaj jedynie o to, aby unieruchomić go na dnie bagażnika, by podczas ostrego hamowania nie przemieszczał się po pojeździe.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Makarskiej

Prawdziwe skarby Dalmacji rzadko krzyczą z kolorowych witryn. Unikaj kupowania oliwy czy lokalnych syropów w przezroczystych, szklanych butelkach wystawionych godzinami na ostre słońce nadmorskiej promenady – promienie UV bezlitośnie niszczą ich cenne właściwości. Zawsze szukaj ciemnego szkła i chłodnych, zacienionych sklepików lokalnych rolników. Powrót do domu autem to ogromny luksus przestrzeni i braku restrykcyjnych wag, więc warto wykorzystać go do maksimum, by zabrać ze sobą te prawdziwe smaki, które pozwolą wracać do Chorwacji każdego chłodnego dnia.