Emilia-Romania poza plażą. A SPASS, czyli spacer bez pośpiechu w głąb regionu

Sama nazwa programu wywodzi się z dialektu Romanii – a spass oznacza „wybrać się na spacer, powłóczyć się bez pośpiechu”, kierując się ciekawością i chęcią odkrywania nowych miejsc. To propozycja dla osób przyjeżdżających na Riwierę Romagnolską pociągiem lub samolotem, ale także dla tych, którzy chcą wzbogacić pobyt nad morzem o doświadczenia związane z kulturą, historią, przyrodą i lokalną kuchnią.

W ramach programu autokary kursują od 3 czerwca do 10 września, w środy i czwartki, oferując zarówno półdniowe, jak i całodzienne wycieczki. Do dyspozycji turystów pozostaje dziesięć punktów odbioru rozlokowanych wzdłuż całego wybrzeża – od Lidi di Comacchio po Cattolicę, z Rimini jako głównym węzłem komunikacyjnym. Cena wycieczek rozpoczyna się od 25 euro i obejmuje transport autokarem, opiekę przewodnika oraz degustacje lub aktywności związane z lokalnymi produktami i tradycjami.

Średniowieczne miasteczka i zamki

Jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków są historyczne miejscowości i zamki położone na wzgórzach południowej Romanii. Trasa prowadząca do San Giovanni in Marignano i Montegridolfo w pobliżu Rimini pozwala zanurzyć się w atmosferze średniowiecza i renesansu. Kamienne uliczki, dawne fortyfikacje i rozległe panoramy na okoliczne wzgórza przypominają, że zaledwie kilkanaście kilometrów od nadmorskich promenad rozciąga się zupełnie inny krajobraz – spokojny, historyczny i pełen lokalnych tradycji.

Program wycieczki wzbogaca pokaz przygotowywania piadiny romagnolskiej (tradycyjnego pieczywa) oraz degustacja regionalnych produktów i win, dzięki którym można poznać kulinarne dziedzictwo Romanii nie tylko od strony smaków, ale również opowieści przekazywanych przez lokalnych producentów.

Smaki Romanii – od Cesenatico do Bertinoro

Miłośników enoturystyki zainteresuje wyjazd z Gatteo Mare i Cesenatico do Bertinoro, miasta od wieków kojarzonego z gościnnością i kulturą wina. Położone na wzgórzach między Forlì a Ceseną miasteczko od dawna określane jest mianem „balkonu Romanii”. Rozciągające się z jego murów zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne winnice i Adriatyk sprawiają, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Emilii-Romanii.

Ferrara – renesansowa perła

Z wybrzeża w okolicach Rawenny można natomiast wyruszyć do Ferrary, miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Organizatorzy opisują ją jako „renesansowy klejnot” – miejsce, gdzie historia rządzącego niegdyś Ferrarą rodu d’Este, architektura i sztuka tworzą jedną z najlepiej zachowanych renesansowych przestrzeni miejskich Europy.

To okazja, by podczas jednodniowej wycieczki odkryć miasto pałaców, murów obronnych i szerokich ulic zaprojektowanych według nowoczesnych, jak na swoje czasy, założeń urbanistycznych.

W głąb ziemi – rodzinna wyprawa do Onferno w okolicach Rimini

W ofercie nie brakuje także propozycji dla rodzin z dziećmi i osób poszukujących kontaktu z naturą. Jedną z nich jest wycieczka do Onferno, położonego na wzgórzach prowincji Rimini. Miejsce to znane jest przede wszystkim z systemu jaskiń i wyjątkowego środowiska przyrodniczego, od kilku lat wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Hasło przewodnie wyprawy – „w centrum Ziemi” – dobrze oddaje charakter tej podróży. To propozycja dla tych, którzy chcą na chwilę zamienić plażę na chłodne wnętrza krasowych grot, poznać lokalną geologię i spędzić dzień w otoczeniu przyrody.

A SPASS wpisuje się w coraz silniejszy trend podróżowania w wolniejszym tempie. Zamiast wielogodzinnych przejazdów samochodem proponuje odkrywanie miejsc położonych zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża, ale często pozostających poza głównymi szlakami turystycznymi.