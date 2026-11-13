Ten jarmark bożonarodzeniowy jest już otwarty! Dojedziesz tam w kilka godzin

W piątek 13 listopada 2026 roku rusza Wiener Christkindlmarkt na Rathausplatz w Wiedniu. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie.

Na odwiedzających czekają stoiska z ozdobami, rękodziełem i pomysłami na prezenty, a także lokalne przysmaki, słodkości oraz gorące napoje.

Dodatkową atrakcją jest Vienna Ice World, czyli lodowisko działające od 13 listopada 2026 roku do 6 stycznia 2027 roku. Przygotowano również świąteczne atrakcje dla dzieci.

Jarmark będzie czynny do 26 grudnia, codziennie w godz. 10:00–22:00, a w Wigilię do 18:30. Pobyt w Wiedniu można połączyć ze zwiedzaniem innych świątecznych targów i najważniejszych zabytków miasta.

Jarmark przed wiedeńskim ratuszem już otwarty

Wiedeński Christkindlmarkt odbywa się na Rathausplatz, czyli reprezentacyjnym placu przed neogotyckim ratuszem. Jego charakterystycznym elementem jest imponująca świąteczna iluminacja, która po zmroku tworzy wyjątkową scenerię do spacerów i robienia zdjęć. Na odwiedzających czekają stoiska z ozdobami choinkowymi, rękodziełem, pomysłami na prezenty oraz sezonowymi przysmakami.

Nie brakuje również gorących napojów, słodkości i tradycyjnych austriackich przekąsek. Warto zarezerwować sobie czas na spokojne przejście między stoiskami, ponieważ sam jarmark jest tylko jedną z atrakcji tej części miasta. W jego otoczeniu znajdują się między innymi zabytkowe budynki, parki i popularne miejsca spacerowe.

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Lodowisko i atrakcje dla całych rodzin

Jednym z ważnych punktów programu jest również Vienna Ice World, czyli zimowa przestrzeń do jazdy na łyżwach. W sezonie 2026/2027 działa ona od 13 listopada aż do 6 stycznia 2027 roku. To oznacza, że z lodowiska będzie można korzystać także po zakończeniu samego jarmarku. Na terenie wydarzenia przygotowano ponadto świąteczną przestrzeń dla dzieci, z interaktywnymi instalacjami i atrakcjami nawiązującymi do bożonarodzeniowych tradycji.

Jarmark przed ratuszem nie jest jedynym miejscem w Wiedniu, które warto odwiedzić w tym okresie. W mieście działają także inne targi świąteczne, między innymi przy pałacu Schönbrunn, na placu Am Hof i przy kościele św. Karola. Dzięki temu nawet podczas jednego weekendu można zobaczyć kilka różnych odsłon wiedeńskiego świętowania.

Do kiedy można odwiedzać wiedeński jarmark?

Wiener Christkindlmarkt na Rathausplatz będzie czynny od 13 listopada do 26 grudnia 2026 roku. Stoiska można odwiedzać codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00, a w Wigilię do 18:30. Lodowisko pozostanie otwarte dłużej, bo aż do 6 stycznia 2027 roku. Wiedeń jest dobrym kierunkiem na kilkudniowy wyjazd, ponieważ świąteczny spacer można połączyć ze zwiedzaniem pałacu Schönbrunn, katedry św. Szczepana czy historycznego centrum. Przed podróżą warto jednak sprawdzić połączenia i ceny noclegów. W weekendy oraz w grudniu zainteresowanie jarmarkami jest duże, dlatego wcześniejsza rezerwacja może ułatwić zaplanowanie wyjazdu.