Polacy biją kolejny rekord na Malcie. W dziewięć miesięcy więcej turystów niż przez cały 2025 rok

Wzrost o niemal 50% rok do roku

Ubiegły rok był dla maltańskiej turystyki rekordowy, ale najnowsze dane pokazują, że w 2026 roku może paść kolejny historyczny wynik. Szczególnie imponująco prezentują się statystyki dotyczące ruchu turystycznego z Polski. Jak wynika z najnowszych danych NSO (maltańskiego GUSu), od stycznia do końca września 2026 roku Maltę odwiedziło 416,8 tys. polskich turystów. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, było ich 280,1 tys. Oznacza to wzrost o 48,8% (137 tys. dodatkowych gości z Polski).

Co istotne, już po dziewięciu miesiącach liczba polskich turystów przewyższyła wynik osiągnięty w całym 2025 roku, kiedy Maltę odwiedziło 386 tys. gości z Polski. Tegoroczny rezultat jest więc już o ponad 30 tys. wyższy od ubiegłorocznego, mimo że do końca roku pozostaje jeszcze cały kwartał. Polacy nie tylko coraz chętniej wybierają Maltę, ale także umacniają swoją pozycję wśród najważniejszych narodowości odwiedzających archipelag.

Polska na podium obok Brytyjczyków i Włochów

W okresie od stycznia do września 2026 roku największą grupę zagranicznych turystów stanowili Brytyjczycy. Na Maltę przyjechało ich 749,6 tys., co odpowiadało za 20,8% wszystkich przyjazdów. Drugie miejsce zajęli Włosi z wynikiem 513 tys. turystów oraz udziałem na poziomie 14,3%. Trzecie miejsce przypadło Polsce: 416,8 tys. turystów i 11,6% udziału w całym maltańskim rynku przyjazdowym. Oznacza to, że już niemal co dziewiąty zagraniczny turysta odwiedzający Maltę pochodzi z Polski.

Jeszcze bardziej wymowne jest tempo wzrostu. W porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2025 roku liczba polskich turystów zwiększyła się o 136,7 tys. To największy bezwzględny przyrost ze wszystkich rynków zagranicznych Malty. Dla porównania, z Wielkiej Brytanii przyjechało o 110,4 tys. osób więcej, a z Włoch - o 41,2 tys.

Rekordowe wydatki i rosnący wpływ na gospodarkę

Polski rynek rośnie przy tym niemal trzykrotnie szybciej niż cała maltańska turystyka. Podczas gdy ogólna liczba turystów zwiększyła się o 17%, wzrost z Polski wyniósł aż 48,8%. Za rekordową liczbą przyjazdów idą również coraz większe wydatki polskich turystów. Według danych od stycznia do września 2026 roku goście z Polski wydali na Malcie łącznie ponad 300 mln euro, czyli o 82 mln euro więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 37,7%).

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Rosnące wpływy od polskich turystów pokazują, że ich znaczenie wykracza poza same statystyki przyjazdów. Polska jest dziś jednym z najważniejszych źródeł przychodów dla maltańskiej turystyki, a dynamiczny wzrost liczby gości przekłada się na dodatkowe wpływy dla lokalnej gospodarki.

Jeszcze kilka lat temu przekroczenie poziomu 400 tysięcy polskich turystów w ciągu roku było dla nas ogromnym osiągnięciem. Dziś ten wynik mamy już za sobą, a przecież mówimy wyłącznie o dziewięciu miesiącach. Przed nami cały czwarty kwartał, który jest jednym z ulubionych okresów zwiedzania Malty przez Polaków. Wstępnie zakładaliśmy, że rok 2026 zamkniemy w okolicach 420-450 tysięcy polskich turystów. Patrząc jednak na obecną dynamikę, realne stają się nawet najbardziej optymistyczne scenariusze - komentuje John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Malta Tourism Authority w Warszawie.

Co przyciąga Polaków? Najpopularniejsze miejsca na Malcie

Rosnącej popularności archipelagu towarzyszy zainteresowanie zarówno jego historycznymi miastami, jak i nadmorskimi miejscowościami. Wśród najczęściej odwiedzanych przez turystów lokalizacji na Malcie znajduje się dziesięć miejsc i obszarów, które dobrze pokazują różnorodność turystyczną tego wyspiarskiego kraju.

W tym gronie są przede wszystkim barokowa Valletta, obecna stolica Malty wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz średniowieczna Mdina z sąsiadującym Rabatem, przyciągające turystów zabytkową architekturą i wielowiekową historią. Dużą popularnością cieszą się także Trzy Miasta (Birgu, Senglea i Cospicua) znane ze swoich fortyfikacji, historycznych uliczek i widoków na Grand Harbour.

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc nie brakuje również nadmorskich kurortów. Należą do nich Sliema i St. Julian's - popularne dzięki nadmorskim promenadom, restauracjom i bogatej ofercie turystycznej, a także St. Paul's Bay wraz z Buġibbą i Qawrą. Na liście znalazła się również Mellieħa, znana z okolicznych piaszczystych plaż, w tym jednej z największych na Malcie - Għadira Bay.

Turyści chętnie odwiedzają także bardziej tradycyjne zakątki wyspy, takie jak Marsaxlokk, malownicza wioska rybacka słynąca z kolorowych łodzi luzzu, oraz Mosta, której najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem jest monumentalna rotunda. Zestawienie uzupełnia Dingli, miejscowość kojarzona przede wszystkim z imponującymi klifami i widokami na Morze Śródziemne.

Różnorodność tych miejsc - połączona z całorocznym charakterem i dostępnością tego wyspiarskiego kraju - pokazuje, że Malta łączy w sobie kilka sposobów spędzania wakacji: od zwiedzania historycznych miast i odkrywania lokalnej kultury po wypoczynek na plażach oraz aktywne poznawanie śródziemnomorskich krajobrazów.

Ambitny i realny cel: Pół miliona Polaków do końca roku

Rekordowe wyniki z Polski wpisują się w bardzo dobry okres dla całej maltańskiej turystyki. Od stycznia do września 2026 roku Maltę odwiedziło blisko 3,6 mln zagranicznych turystów - o 17% więcej niż przed rokiem. W tym czasie wydali oni łącznie ponad 3,45 mld euro, co oznacza wzrost o blisko 14%.

To jednak nie koniec tegorocznych ambicji Malty. Według prognoz Maltańskiej Organizacji Turystycznej do końca 2026 roku ten archipelag może odwiedzić 4,5 mln zagranicznych turystów, w tym 500 tys. z Polski.

Osiągnięcie tego pułapu oznaczałoby, że Malta po raz kolejny pobije swój rekord turystyczny. Z kolei dla Polski przyniosłoby to umocnienie pozycji jednego z trzech najważniejszych rynków dla śródziemnomorskiego kraju.