Najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie. Dojedziesz tam specjalnym, świątecznym wagonem!

Monachium to jeden z ciekawszych kierunków na grudniowy wyjazd, a jego główny jarmark na Marienplatz zachwyca tradycyjnymi straganami, świątecznymi dekoracjami i ogromną choinką.

Podczas spaceru po mieście warto odwiedzić również średniowieczny jarmark przy Wittelsbacherplatz, gdzie można poczuć klimat dawnych bożonarodzeniowych tradycji i znaleźć wyjątkowe rękodzieło.

Dodatkową atrakcją jest Christkindltram, czyli świąteczny tramwaj kursujący od 27 listopada do 20 grudnia 2026 roku, którym można podziwiać udekorowane centrum miasta.

Pobyt w Monachium warto połączyć ze zwiedzaniem najważniejszych atrakcji, takich jak Nowy Ratusz, Frauenkirche czy Viktualienmarkt, a na jarmark wybrać się po zmroku, gdy iluminacje prezentują się najpiękniej.

Monachium zachwyca świąteczną atmosferą

Główny jarmark bożonarodzeniowy w Monachium odbywa się na Marienplatz, w samym sercu miasta. Jego znakiem rozpoznawczym są tradycyjne drewniane stragany, świąteczne dekoracje i ogromna choinka ustawiana przed Nowym Ratuszem. Na stoiskach można znaleźć ozdoby, rękodzieło, pomysły na prezenty oraz regionalne przysmaki. Nie brakuje także aromatycznych pierników, prażonych migdałów i grzanego wina.

Wizyta na Marienplatz to jednak dopiero początek. W okresie adwentu świąteczny klimat można poczuć również na innych placach i ulicach miasta. Warto zajrzeć między innymi na średniowieczny jarmark przy Wittelsbacherplatz, gdzie dekoracje i styl stoisk nawiązują do dawnych tradycji. Dzięki temu nawet podczas krótkiego wyjazdu można zobaczyć kilka różnych odsłon bożonarodzeniowego Monachium.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Wolnica w Krakowie

Specjalny tramwaj przejedzie przez świąteczne centrum

Dodatkową atrakcją jest Christkindltram, czyli specjalny tramwaj udekorowany na Boże Narodzenie. Pojazd kursuje po centrum Monachium i pozwala podziwiać świąteczne iluminacje z nieco innej perspektywy. Na pokładzie można poczuć atmosferę adwentu dzięki dekoracjom, muzyce oraz sezonowym napojom i przekąskom.

W 2026 roku przejazdy zaplanowano od 27 listopada do 20 grudnia. Tramwaj będzie rozpoczynał trasę na specjalnym przystanku przy Sendlinger-Tor-Platz. Przejazd potrwa około 30 minut, a pojazd będzie kursował w piątki oraz w weekendy adwentowe. Warto wcześniej sprawdzić dostępność miejsc i zasady rezerwacji, ponieważ liczba pasażerów jest ograniczona.

Co jeszcze warto zobaczyć podczas wyjazdu?

Monachium ma znacznie więcej do zaoferowania niż same jarmarki. Podczas spaceru po centrum warto zobaczyć Nowy Ratusz, Frauenkirche i słynny Viktualienmarkt. Dobrym pomysłem będzie także wizyta w rezydencji Wittelsbachów albo odpoczynek w jednej z tradycyjnych bawarskich restauracji. Jeśli pogoda dopisze, można wybrać się również do Ogrodu Angielskiego.

Wyjazd do Monachium warto zaplanować tak, aby na jarmark dotrzeć po zmroku. Wtedy świąteczne iluminacje prezentują się szczególnie efektownie. Osoby, które chcą uniknąć największych tłumów, powinny rozważyć wizytę w dzień powszedni. Przed podróżą dobrze jest sprawdzić aktualny rozkład Christkindltram, ceny biletów i godziny otwarcia poszczególnych jarmarków.