Gdzie pojechać na weekend w grudniu? Te miasta mają wyjątkowy świąteczny klimat

Wiedeń, Praga, Drezno i Budapeszt to cztery europejskie miasta, które w grudniu zachwycają świątecznymi iluminacjami, jarmarkami bożonarodzeniowymi i wyjątkową atmosferą.

W Wiedniu warto odwiedzić jarmark na Rathausplatz oraz ten przy pałacu Schönbrunn, w Pradze główną atrakcją jest Rynek Staromiejski, a w Dreźnie można poznać tradycję jednego z najstarszych niemieckich jarmarków – Striezelmarkt.

Budapeszt przyciąga świątecznymi stoiskami przy bazylice św. Stefana i placu Vörösmarty, pięknymi iluminacjami nad Dunajem oraz możliwością odpoczynku w słynnych łaźniach termalnych.

Najlepiej zaplanować wyjazd między końcem listopada a połową grudnia, kiedy większość jarmarków już działa, ale przed rezerwacją warto sprawdzić godziny otwarcia, ceny noclegów i dostępność połączeń.

Wiedeń - jarmark bożonarodzeniowy 2026

Wiedeń to propozycja dla osób, które chcą połączyć świąteczne atrakcje ze zwiedzaniem zabytkowego miasta. W grudniu reprezentacyjne place i ulice ozdabiają iluminacje, a w różnych częściach stolicy Austrii działają jarmarki bożonarodzeniowe. Szczególnie znany jest ten na Rathausplatz, czyli placu przed imponującym ratuszem. W 2026 roku ma być czynny od 13 listopada do 26 grudnia.

Warto odwiedzić również jarmark przy pałacu Schönbrunn, gdzie świąteczne stoiska tworzą wyjątkową oprawę dla cesarskiej rezydencji. Wiedeń dobrze sprawdzi się na weekend, ponieważ między spacerami po jarmarkach można zobaczyć katedrę św. Szczepana, pałace i słynne wiedeńskie kawiarnie. To kierunek dla osób, które lubią połączenie miejskiego zwiedzania, architektury i świątecznych dekoracji.

To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów!

Praga - romantyczne uliczki i świąteczny Rynek Staromiejski

Czeska stolica w grudniu nabiera wyjątkowego charakteru. Historyczne kamienice, wąskie uliczki i oświetlone mosty tworzą scenerię, która szczególnie pięknie wygląda po zmroku. Centralnym punktem świątecznych spacerów jest Rynek Staromiejski, gdzie pojawiają się stoiska z lokalnymi przysmakami, ozdobami i rękodziełem.

W 2026 roku główny jarmark na Rynku Staromiejskim ma rozpocząć się 28 listopada i potrwać do 6 stycznia 2027 roku. Dzięki temu Pragę można odwiedzić nie tylko przed Bożym Narodzeniem, ale również między świętami a Nowym Rokiem. Podczas weekendowego pobytu warto zobaczyć Most Karola, Hradczany i okolice Malá Strana. Na odpoczynek można zatrzymać się w jednej z tradycyjnych czeskich restauracji.

Drezno - jarmark z wielowiekową tradycją

Drezno jest szczególnie ciekawą propozycją dla miłośników bożonarodzeniowych tradycji. Odbywa się tu Striezelmarkt, jeden z najbardziej znanych i najstarszych jarmarków w Niemczech. Jego historia sięga 1434 roku, a wydarzenie od lat przyciąga osoby szukające rękodzieła, regionalnych wypieków i klasycznych świątecznych dekoracji.

W 2026 roku jarmark ma działać od 25 listopada do 24 grudnia. Warto spróbować lokalnego ciasta Stollen, czyli drożdżowego wypieku z bakaliami i cukrem pudrem. Samo miasto również ma wiele do zaoferowania: można zobaczyć Zwinger, Frauenkirche i zabytkowe centrum, które szczególnie efektownie prezentuje się w zimowej scenerii.

Budapeszt - jarmark bożonarodzeniowy 2026

Budapeszt to dobry wybór dla osób, które chcą poczuć świąteczny klimat, a przy okazji zobaczyć jedną z najbardziej charakterystycznych stolic Europy. W grudniu warto wybrać się na jarmark przy bazylice św. Stefana. Plac wypełniają stoiska z rękodziełem, regionalnymi potrawami i słodkościami, a po zmroku uwagę przyciągają iluminacje. Warto też odwiedzić okolice placu Vörösmarty, przejść się nad Dunajem i zobaczyć oświetlony budynek parlamentu. Budapeszt może być ciekawą propozycją na weekend dla osób, które chcą połączyć świąteczne atrakcje z relaksem w słynnych łaźniach termalnych. Warto jednak wcześniej zarezerwować nocleg i sprawdzić godziny działania wybranych atrakcji.

Kiedy najlepiej zaplanować grudniowy weekend?

Jeśli zależy nam przede wszystkim na jarmarkach, dobrym terminem będzie okres od końca listopada do połowy grudnia. Wtedy większość dużych wydarzeń już działa, a do świąt pozostaje jeszcze trochę czasu. Warto rozważyć wyjazd od niedzieli do wtorku lub od piątku do niedzieli poza najbardziej obleganymi terminami. Przed rezerwacją należy sprawdzić aktualne godziny otwarcia jarmarków, ceny noclegów i połączenia transportowe. Dzięki temu nawet krótki wyjazd może stać się wyjątkowym sposobem na rozpoczęcie świątecznego sezonu.