Świąteczny weekend po czesku. 7 jarmarków bożonarodzeniowych, które warto odwiedzić tej zimy

Jarmark na Rynku Staromiejskim – świąteczny spacer w sercu Pragi

To propozycja dla osób, które chcą połączyć świąteczne zakupy ze zwiedzaniem czeskiej stolicy. Na stoiskach można znaleźć wieńce adwentowe, jemiołę, świece, ozdoby choinkowe, szopki, zabawki, słodycze i rękodzieło. W przerwie warto spróbować czeskich przekąsek, bożonarodzeniowych słodkości i rozgrzewających napojów. Wizyta na jarmarku może być częścią spaceru obejmującego Bramę Prochową, Dom Miejski i Stare Miasto. Warto pamiętać, że stoisk należy szukać przy części placu od strony ulicy V Celnici, a nie na całej jego powierzchni.

Jarmark będzie czynny od 25 listopada do 24 grudnia.

Plac Pokoju – rękodzieło i kameralna atmosfera

To jeden z pierwszych jarmarków otwieranych w Pradze, dlatego pozwala poczuć świąteczną atmosferę jeszcze przed końcem listopada. Stoiska znajdują się przed neogotyckim kościołem św. Ludmiły, którego charakterystyczna architektura stanowi tło dla świątecznych dekoracji. W ofercie można znaleźć biżuterię artystyczną, wyroby z owczej wełny, ceramiczne szopki i drewniane zabawki, a także propozycje gastronomiczne. Jarmark będzie dobrym przystankiem podczas odkrywania Vinohradów. Po spacerze między stoiskami można wybrać się na kawę lub kolację w pobliskiej okolicy.

Jarmark w praskiej dzielnicy Vinohrady będzie czynny od 20 listopada do 24 grudnia.

Plac Wacława – świąteczne zakupy w centrum miasta

Plac Wacława to jeden z głównych punktów praskiego świątecznego szlaku. Jarmark ma bardziej miejski i zakupowy charakter, a jego centralne położenie, niedaleko Muzeum Narodowego, ułatwia połączenie wizyty z innymi atrakcjami stolicy. Na drewnianych stoiskach lokalnych rękodzielników można szukać prezentów, ozdób, pierników, świec i szopek. Zapowiadany jest również codzienny program kulturalny, obejmujący występy muzyczne, chóry i atrakcje dla rodzin. Warto pamiętać, że jarmark zajmuje przede wszystkim dolną część placu. Po zakupach można przespacerować się w kierunku pomnika św. Wacława.

Jarmark na Placu Wacława w Pradze będzie czynny od 28 listopada 2026 roku do 6 stycznia 2027 roku.

Brno – kilka jarmarków podczas jednego spaceru

Stolica Moraw przyciąga różnorodnością świątecznych wydarzeń, które rozłożone są w kilku częściach miasta. Na Rynku Kapuścianym (Zelný trh) można odwiedzić stoiska rzemieślników, Plac Morawski oferuje diabelski młyn i lodowisko, a Plac Wolności wyróżnia się charakterystyczną choinką. Na Placu Dominikańskim znajduje się ręcznie rzeźbiona drewniana szopka, natomiast dziedziniec Starego Ratusza przyciąga bogatą ofertą gastronomiczną. Warto spróbować lokalnych specjałów: turbomoštu, czyli gorącego napoju na bazie soku jabłkowego z przyprawami i alkoholem, oraz morawskich frgáli – tradycyjnych czeskich kołaczy drożdżowych. Świąteczny spacer można urozmaicić przejażdżką specjalnym tramwajem.

Jarmarki bożonarodzeniowe w Brnie będą odbywać się od 13 listopada do 31 grudnia, przy czym poszczególne lokalizacje mogą działać w różnych terminach.

Ołomuniec – poncz, drewniana szopka i zabytki UNESCO

Świąteczne wydarzenie odbywa się na Górnym i Dolnym Rynku oraz w przylegającej hali targowej. Jego charakterystycznymi elementami są duża drewniana szopka betlejemska i lodowisko w centrum miasta. Na Górnym Rynku, obok stoisk z rękodziełem i gastronomią, można zobaczyć Kolumnę Trójcy Przenajświętszej wpisaną na listę UNESCO. Dolny Rynek oferuje więcej atrakcji dla dzieci, dzięki czemu Ołomuniec jest ciekawym kierunkiem także na rodzinny city break. Szczególną uwagę warto zwrócić na poncz – jarmark słynie z szerokiego wyboru tego rozgrzewającego napoju w różnych wariantach smakowych. Wśród lokalnych specjałów można wypatrywać również serków Olomoucké tvarůžky, charakterystycznych dla Moraw i wyróżniających się intensywnym zapachem.

Jarmark w Ołomuńcu będzie czynny od 20 listopada do 23 grudnia 2026 roku.

Karlowe Wary – bożonarodzeniowa atmosfera w uzdrowisku

Karlowe Wary to z kolei propozycja dla osób, które chcą połączyć świąteczny wyjazd z relaksem w uzdrowiskowym otoczeniu. Główne wydarzenia odbywają się przy Kolumnadzie Młyńskiej, gdzie na odwiedzających czekają stoiska z rękodziełem, tradycyjnymi przysmakami i rozgrzewającymi napojami. Program uzupełniają koncerty i inne występy artystyczne. Świąteczny spacer można połączyć z podziwianiem kolumnad i zabytkowej architektury miasta, a także z przejażdżką specjalną kolejką turystyczną. Warto spróbować lázeňskich oplatków, czyli cienkich, okrągłych wafli uzdrowiskowych, które są podawane również na ciepło i występują w kilku wariantach smakowych. W planie pobytu można uwzględnić także Kolumnadę Gorącego Źródła, gdzie znajduje się Vřídlo – gorące źródło wyrzucające wodę na wysokość nawet 12 metrów. Główna choinka miasta znajduje się przed hotelem Thermal, skąd można rozpocząć spacer w kierunku jarmarku.

Jarmark w Karlowych Warach będzie czynny od 29 listopada 2026 roku do 6 stycznia 2027 roku.

Liberec – świąteczne iluminacje u stóp Gór Izerskich

Wydarzenie odbywa się na placu Beneša, tuż obok zabytkowego ratusza. W programie znajdują się występy na scenie, a jedną z atrakcji jest mechaniczna szopka z ręcznie rzeźbionymi figurkami. Na stoiskach można znaleźć rękodzieło, dekoracje bożonarodzeniowe i tradycyjne czeskie przysmaki. W poprzednich latach pojawiały się tu również diabelski młyn, przedstawienia dla dzieci i koncerty świąteczne. Szczególną oprawę jarmark zyskuje wieczorem, gdy uruchamiane są iluminacje na fasadzie ratusza. Pobyt w Libercu można uzupełnić wizytą w Muzeum Północnoczeskim, gdzie znajduje się mechaniczna szopka rodziny Metelków, złożona z 260 drewnianych figurek, z których wiele jest ruchomych. Inną propozycją jest wycieczka na Ještěd, charakterystyczny szczyt z futurystyczną wieżą hotelowo-telewizyjną.

Jarmark bożonarodzeniowy w Libercu będzie czynny od 26 listopada do 23 grudnia.

Materiał powstał w ramach kampanii „Czechy bez filtra”, realizowanej przez portal rezerwacyjny Triverna.pl we współpracy z CzechTourism (#VisitCzechia).