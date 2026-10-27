Dokąd Polacy lecą na ferie zimowe? Wybierają europejskie kurorty oraz USA, Afrykę i egzotykę

Ferie zimowe coraz częściej stają się okazją do zaplanowania zagranicznego wypoczynku. Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że liczba rezerwacji wyjazdów na ten okres wzrosła o blisko 150 proc. rok do roku. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się Malta, Egipt, Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie), Włochy i Cypr.

Dla rodzin ferie to możliwość oderwania się od zimowej aury i wykorzystania przerwy szkolnej na wspólny wypoczynek za granicą. Z perspektywy rynku zauważamy, że podróż z dziećmi nie ogranicza się już jedynie do wizyty w europejskim kurorcie. Użytkownicy eSky.pl coraz częściej odwiedzają ze swoimi pociechami nawet najdalsze zakątki świata, często podróżując aż za Atlantyk – mówi Magdalena Gruca, Senior Product Proposition Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Malta, Egipt i Hiszpania na topie. Coraz większe zainteresowanie Marokiem i USA

Wśród najpopularniejszych kierunków szczególnie wyróżnia się Malta, która notuje jednocześnie pierwszą pozycję w rankingu i potężną dynamikę wzrostu. Liczba rezerwacji zwiększyła się o 146 proc. rok do roku. To kierunek, który może przyciągnąć osoby szukające łagodniejszego klimatu, śródziemnomorskich krajobrazów i możliwości połączenia zwiedzania z wypoczynkiem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również Hiszpania, w tym Wyspy Kanaryjskie.

Wysoką dynamikę notują także kierunki spoza ścisłej czołówki. Rezerwacje do Maroka urosły dwukrotnie, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych ich liczba zwiększyła się o blisko 190 proc. To pokazuje, że zimowe podróże nie ograniczają się do najpopularniejszych europejskich miejsc. Coraz większe zainteresowanie budzą również kraje, oferujące odmienne doświadczenia – od północnoafrykańskiej kultury i krajobrazów po dalekie podróże za ocean.

Egipt pozostaje topowym kierunkiem dla osób szukających słońca, wysokich temperatur i hotelowego relaksu. Zima to doskonały czas, by pomyśleć również o egzotycznych wakacjach. Dominikana jest interesującą propozycją dla podróżników, którzy chcą wykorzystać zimowe miesiące na dalszy urlop i wypoczynek w tropikalnym klimacie.

Rodzinne ferie to coraz ważniejsza część rynku

Jednym z wyraźnych trendów widocznych w danych eSky jest rosnący udział podróży rodzinnych. W okresie ferii zimowych stanowią one już ponad 55 proc. rezerwacji, co podkreśla znaczenie szkolnej przerwy jako okazji na wspólny wyjazd. Rodziny poszukują ofert, które łączą komfort pobytu, wysoki poziom zakwaterowania i możliwość dopasowania długości urlopu do własnego kalendarza.

Około 30 proc. wszystkich rezerwacji dotyczy wyjazdów trwających co najmniej tydzień. W przypadku rodzin ważną rolę odgrywa również standard noclegu. Ponad 70 proc. wybieranych obiektów stanowią hotele 4- lub 5-gwiazdkowe. Coraz większy udział we wszystkich rezerwacjach stanowią pobyty w formule all-inclusive.

Koniec czekania na ostatnią chwilę?

Zmienia się nie tylko to, dokąd podróżujemy, lecz także sposób planowania wyjazdów. Dane eSky pokazują, że klienci coraz częściej myślą o feriach zimowych z dużym wyprzedzeniem. Ponad 33 proc. rezerwacji dokonano ok. 3 miesięcy przed podróżą, a blisko 20 proc. – nawet 6 miesięcy przed wylotem.

Wcześniejsza decyzja pozwala podróżnikom wybierać spośród szerszej oferty połączeń lotniczych i hoteli, a także lepiej dopasować datę, standard i budżet wyjazdu. Ma to szczególne znaczenie w okresie ferii, kiedy popyt koncentruje się wokół konkretnych terminów i szkolnego kalendarza.

Wcześniejsze planowanie staje się dla naszych użytkowników sposobem na większą kontrolę nad całym wyjazdem, a nie tylko kwestią organizacji. Rezerwując kilka miesięcy przed podróżą, można porównać więcej opcji, wybrać dogodniejsze połączenia i znaleźć hotel odpowiadający potrzebom całej rodziny. W okresach wzmożonego popytu, takich jak ferie zimowe, dostępność konkretnych ofert może się zmieniać, dlatego odkładanie decyzji na ostatnią chwilę ogranicza pole wyboru. Coraz większe znaczenie ma więc nie samo poszukiwanie najniższej ceny, ale znalezienie najlepszego stosunku kosztów do jakości i dopasowania oferty do oczekiwań podróżników – dodaje Magdalena Gruca, ekspertka eSky Group.

Gdzie polecieć zimą 2027?

Wśród propozycji na ferie zimowe warto zwrócić uwagę na te cztery kierunki: