Uzdrowiska, góry i wellness. Gdzie odpocząć w Czechach?

Zachodnie Czechy – klasyka czeskiego uzdrowiskowego luksusu

Eleganckie promenady, zabytkowe kolumnady i spokojne spacery to znaki rozpoznawcze zachodnich Czech, gdzie znajduje się słynny trójkąt uzdrowiskowy. Karlowe Wary przyciągają gorącymi źródłami, secesyjną architekturą i zalesionymi wzgórzami, które zachęcają do spacerów. Mariańskie Łaźnie wyróżniają się zielonymi parkami i hotelami SPA oferującymi kąpiele mineralne, a kameralne Franciszkowe Łaźnie kuszą klasycystyczną zabudową i rozległymi terenami spacerowymi. To kierunek dla osób, które chcą połączyć komfortowy pobyt z tradycją czeskiego lecznictwa uzdrowiskowego. W lokalnych obiektach można skorzystać z zabiegów wykorzystujących wody mineralne i borowinę, a także odpocząć w otoczeniu historycznej architektury i zieleni.

Karkonosze i Góry Izerskie – regeneracja z widokiem na góry

Dla jednych najlepszym odpoczynkiem jest relaks w basenie, dla innych – kilka godzin na szlaku i ciepła sauna wieczorem. Czeska strona Karkonoszy i Góry Izerskie pozwalają połączyć obie te formy wypoczynku. Szpindlerowy Młyn i Pec pod Sněžkou przyciągają miłośników górskich krajobrazów, zimą oferując warunki do jazdy na nartach, a w cieplejszych miesiącach zachęcając do pieszych wędrówek. Harrachov warto odwiedzić ze względu na Wodospad Mumlawy i szlaki prowadzące przez karkonoską przyrodę. Z kolei Liberec łączy bliskość gór z miejskimi atrakcjami, a nad okolicą góruje Ještěd z charakterystyczną wieżą. Osoby szukające spokojniejszego otoczenia mogą wybrać Desną, położoną w Górach Izerskich. Po dniu spędzonym na świeżym powietrzu odpoczynek w hotelowej strefie wellness pozwala dopełnić wyjazd chwilą relaksu.

Jesioniki, Góry Orlickie i Rudawy – dla tych, którzy szukają ciszy

Nie każdy regenerujący wyjazd musi prowadzić do popularnego kurortu. Karlov pod Pradědem i Malá Morávka w Jesionikach to dobre propozycje dla miłośników rowerowych wycieczek i narciarstwa. Góry Orlickie oraz okolice Zlatých Hor zachęcają do spokojnych wędrówek i spędzania czasu blisko natury, z dala od miejskiego zgiełku. Warto rozważyć także Rudawy (Krušné hory), których rozległe krajobrazy sprzyjają długim spacerom i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. To kierunki dla osób, które chcą zwolnić tempo, postawić na aktywność w otoczeniu przyrody, a wieczorem zregenerować siły w hotelowej strefie wellness.

Morawy i Ołomuniec – miejski relaks w spokojniejszym rytmie

Regeneracja nie musi oznaczać ucieczki od miasta. Ołomuniec łączy barokową architekturę z klimatycznymi kawiarniami i spokojną atmosferą, która sprzyja niespiesznemu odkrywaniu lokalnej kultury. Spacer po zabytkowym centrum można uzupełnić przerwą na kawę lub kieliszek morawskiego wina, a po dniu zwiedzania odpocząć w hotelowej strefie SPA, korzystając z sauny, jacuzzi czy masażu. To ciekawa propozycja na wyjazd we dwoje dla osób, które chcą połączyć miejskie atrakcje z relaksem, bez tempa typowego dla największych metropolii.

Praga – city break z wellness w tle

Praga kojarzy się przede wszystkim z zabytkami, spacerami po Hradczanach i odkrywaniem klimatycznych uliczek Starego Miasta, ale może być również dobrym kierunkiem na weekendowy reset. Dzień warto rozpocząć od zwiedzania, wizyty w lokalnej kawiarni lub spokojnego spaceru wśród historycznej zabudowy, a po południu wrócić do hotelu i znaleźć chwilę dla siebie. Wiele obiektów oferuje strefy wellness, w których można skorzystać z sauny, jacuzzi czy masażu. Dzięki temu nawet intensywny city break zyskuje spokojniejszy rytm, a poznawanie czeskiej stolicy można połączyć z odpoczynkiem i regeneracją.

Adršpach i Velichovky – kameralny wypoczynek poza głównym szlakiem

Osoby, które najlepiej odpoczywają z dala od tłumów, mogą wybrać Adršpach, będący dobrą bazą do odkrywania słynnego Skalnego Miasta. Wędrówki wśród monumentalnych formacji skalnych i wąskich przejść pozwalają spędzić dzień blisko natury, bez pośpiechu. Velichovky to z kolei niewielka miejscowość uzdrowiskowa znana z zabiegów borowinowych, które nawiązują do tradycji czeskiego lecznictwa. Warto odwiedzić także Heřmánkovice u Broumova, gdzie barokowe zabytki i otwarte przestrzenie zachęcają do spokojnych spacerów. To kierunki dla tych, którzy zamiast napiętego planu zwiedzania wybierają kameralne otoczenie, kontakt z naturą i czas na prawdziwy odpoczynek.

Materiał powstał w ramach kampanii „Czechy bez filtra”, realizowanej przez portal rezerwacyjny Triverna.pl we współpracy z CzechTourism (#VisitCzechia).