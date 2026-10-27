Ryanair. Od 10 listopada nadanie bagażu będzie możliwe najpóźniej 60 minut przed odlotem. Punkty nadawania bagażu na lotniskach będą zamykane godzinę przed planowanym odlotem

Zmiana, zapowiedziana już w kwietniu, zapewni 20% pasażerów Ryanair, którzy nadają bagaż, więcej czasuna przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę paszportową oraz dotarcie do bramki przed rozpoczęciemboardingu. Ma to szczególne znaczenie w czasie wzmożonego ruchu na lotniskach. Pomoże to również zmniejszyć liczbę przypadków, w których pasażerowie spóźniają się na swoje loty z powodu długich kolejek do kontroli bezpieczeństwa lub kontroli paszportowej.
Pozostałe 80% pasażerów linii Ryanair, którzy zwykle nie nadają bagażu, nie odczuje tej 20-minutowej różnicy. Nadal będą oni mogli odprawić się online przed przyjazdem na lotnisko, a następnie udać się bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwai swojej bramki.
Dara Brady, Chief Marketing Officer w Ryanair, powiedział:
Od wtorku, 10 listopada, punkty nadania bagażu we wszystkich portach lotniczych obsługiwanych przez Ryanair będą zamykane 60 minut przed planowanym odlotem, zamiast obecnych 40 minut.
Ta drobna zmiana sprawi, że 20% pasażerów Ryanair, którzy nadają bagaż, zyska więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę paszportową oraz dotarcie do bramki przed wejściem na pokład. Ma to szczególne znaczeniew czasie największego ruchu, gdy kolejki na lotniskach mogą być znacznie dłuższe.
Przypominamy pasażerom korzystającym z usług odprawy bagażowej na lotnisku, aby przyjechali z odpowiednim wyprzedzeniem i upewnili się, że dokonali odprawy i oddali bagaż, zanim stanowiska zostaną zamknięte, czyli 60 minut przed odlotem. Dla pozostałych 80% pasażerów, którzy dokonują odprawy online i nie nadają bagażu, nic się nie zmienia.