Ryanair. Od 10 listopada nadanie bagażu będzie możliwe najpóźniej 60 minut przed odlotem. Punkty nadawania bagażu na lotniskach będą zamykane godzinę przed planowanym odlotem

Ryanair, największa linia lotnicza w Europie, wysyła dziś (27 października) przypomnienie, że od wtorku (10 listopada) punkty odprawy bagażowej na wszystkich lotniskach obsługiwanych przez Ryanair będą zamykane 60 minut przed planowanym odlotem, a nie – jak obecnie – 40 minut. Pasażerowie korzystający z usługi nadania bagażu na lotniskach powinni zadbać o to, aby dokonać odprawy bagażowej co najmniej 60 minut przed planowanym odlotem.

Autor: Cristi Croitoru/ Shutterstock