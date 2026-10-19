Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Laponii: Rovaniemi hitem zimowych wyjazdów

Dla wielu dzieci spotkanie z Mikołajem jest jednym z największych świątecznych marzeń. W fińskim Rovaniemi można zamienić je w rzeczywistość. Położona około 8 km od centrum miasta Wioska Świętego Mikołaja przyciąga rodziny z różnych stron świata i pozwala poczuć bożonarodzeniową atmosferę. To propozycja dla tych, którzy chcą podarować dzieciom coś więcej niż prezent pod choinką – wspólne doświadczenie, które zostanie z nimi na długo.

Podróże coraz częściej stają się sposobem na wspólne przeżywanie ważnych chwil. Wyjazd do Rovaniemi wpisuje się w ten trend, ponieważ łączy dziecięce marzenia z odkrywaniem całkowicie nowego miejsca i aktywnym wypoczynkiem. Co ważne, Laponia to nie tylko spotkanie ze Świętym Mikołajem – region oferuje znacznie więcej atrakcji, dzięki którym można zaplanować pełną wrażeń podróż dla całej rodziny. Pakiety Lot+Hotel do tej fińskiej wioski umożliwiają zaplanowanie nawet kilkudniowego wyjazdu, nie ograniczając się do jednodniowej wycieczki. Są one prawdziwym zimowym hitem: obserwujemy już ponad 70 proc. wzrost rezerwacji do Rovaniemi w porównaniu do 2025 r. – mówi Magdalena Gruca, Senior Product Proposition Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Wioska, w której Boże Narodzenie trwa cały rok

Sercem Rovaniemi jest Wioska Świętego Mikołaja, położona dokładnie na linii koła podbiegunowego. To właśnie tutaj podróżnicy mogą zajrzeć do Biura Świętego Mikołaja i spotkać się z nim osobiście. Warto pamiętać, że w okresie przedświątecznym zainteresowanie jest szczególnie duże, dlatego dobrze zaplanować wizytę z wyprzedzeniem.

Kolejnym obowiązkowym punktem jest Główny Urząd Pocztowy Świętego Mikołaja. To miejsce, do którego trafiają listy od dzieci i dorosłych z całego świata. Na miejscu można wysłać kartkę z wyjątkowym stemplem pocztowym, a nawet zamówić spersonalizowany list od Mikołaja, który dotrze do adresata również w języku polskim.

Wioska jest dostępna przez cały rok, a jej atrakcje nie kończą się na świątecznej poczcie i spotkaniu z gospodarzem. W zależności od terminu podróży można zaplanować także wizytę w parku rozrywki Santa Park, zabawę w zimowym Snowman World czy spotkanie z reniferami.

Renifery, husky i zorza polarna – Laponia poza świąteczną pocztówką

Rovaniemi to nie tylko cel podróży dla najmłodszych. Laponia pozwala połączyć świąteczną atmosferę z odkrywaniem arktycznej przyrody i aktywnościami na świeżym powietrzu. Zimą dużą popularnością cieszą się przejażdżki saniami ciągniętymi przez renifery i skuterami śnieżnymi czy wyprawy psimi zaprzęgami husky. Dodatkowym magnesem jest zorza polarna, która rozświetla niebo nad północną Finlandią. Jej obserwacja zależy od warunków atmosferycznych, aktywności słonecznej i odpowiednio ciemnego nieba, dlatego nie można zagwarantować jej zobaczenia podczas konkretnego wyjazdu. Sama możliwość znalezienia się w arktycznym krajobrazie jest jednak dla wielu podróżników – dodaje Magdalena Gruca, ekspertka eSky Group.

Podróż do Rovaniemi można zorganizować, łącząc przelot z noclegiem i atrakcjami na miejscu w jednym pakiecie. 3-dniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem do Rovaniemi w okresie przedświątecznym to koszt od 2029 zł od osoby.