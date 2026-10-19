Ekstraklasa siatkarzy. Stilon Gorzów pokonał po tie-breaku Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Zacięty mecz w Chełmie

Spotkanie pomiędzy zespołem Podziemia Kredowe ChKS Chełm a drużyną Stilon Gorzów zakończyło się zwycięstwem gości po pięciosetowej walce. Gospodarze dobrze weszli w mecz, wygrywając pierwszego seta 25:19, jednak dwa kolejne padły łupem rywali. Stilon triumfował w nich do 21.

Chełmianie zdołali doprowadzić do tie-breaka, zwyciężając w czwartej partii 25:21. W decydującej, piątej odsłonie na parkiecie dominowali już siatkarze z Gorzowa, którzy pewnie wygrali 15:7 i cały mecz 3:2.

Składy obu drużyn

W zespole ChKS Chełm wystąpili między innymi Maciej Muzaj, Mariusz Marcyniak, Yacine Louati oraz Jay Blankenau. Trener gospodarzy skorzystał także z usług Amira Esfandiara i Łukasza Swodczyka. Funkcję libero pełnił Jędrzej Gruszczyński.

Dla drużyny Stilon Gorzów punkty zdobywali tacy zawodnicy jak Illia Kowalow, Lazar Marianović czy Dawid Siwczyk. W składzie znaleźli się również Dawid Dulski i Fabian Drzyzga. Libero zespołu z Gorzowa był Jakub Jurczyk.