Święto Kina w Cinema City. Dwa dni filmowych emocji z biletami za 15 zł – również w formatach: IMAX, 4DX i ScreenX

Autor: Cinema City/ Materiały prasowe

Święto Kina to ogólnopolska akcja, której celem jest popularyzacja oglądania filmów na wielkim ekranie oraz wspieranie branży kinowej. Wydarzenie od lat przyciąga zarówno regularnych bywalców kin, jak i tych, którzy na co dzień rzadziej wybierają się na seanse. To okazja, by wspólnie przeżywać filmowe historie, odkrywać nowe produkcje i wracać do ulubionych tytułów.

W tym roku Święto Kina odbędzie się 24 i 25 października. Przez dwa dni w Cinema City bilety na seanse 2D oraz te w formatach specjalnych: IMAX, 4DX i ScreenX kosztować będą 15 złotych. Oznacza to, że widzowie będą mogli wybrać w promocyjnej cenie nie tylko film, ale także sposób jego oglądania – od tradycyjnego seansu po projekcje wykorzystujące zaawansowane technologie obrazu i dźwięku w IMAX, ruchome fotele i efekty środowiskowe w 4DX i ekran otaczający widza z każdej strony w ScreenX.

Tegoroczny repertuar Cinema City łączy różnorodne gatunki i historie, dzięki czemu coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy widowiskowego kina, jak i widzowie poszukujący emocjonujących opowieści czy propozycji dla całej rodziny. Wśród najważniejszych tytułów tegorocznego Święta Kina znalazły się: polskie produkcje jak: „Lalka”, „Czas, który nie nadszedł”, „Jak żyć, żeby nie zwariować”, czy przedpremierowo „Nasza rewolucja”, zagraniczne hity: „Inna mamusia”, „Runner”, „Rozważna i romantyczna”, „Street Fighter: Uliczny wojownik”, „Klara i słońce”, czy „Upadek wieloryba”, a także coś dla najmłodszych: „Baranek Shaun i kudłata bestia”, „Supermocni” oraz „Legendarni”. Filmową ofertę urozmaicą przedpremierowe pokazy wyczekiwanych premier: „Clayface” oraz „Witajcie w Hope”.

FILMOWE POWROTY I WYJĄTKOWA OFERTA FORMATÓW SPECJALNYCH

Jednak to nie koniec niespodzianek na wielkim ekranie. W weekend 24-25 października do kin Cinema City powróci nagrodzony 6 Oscarami musical „La La Land” z okazji 10. rocznicy, a w BNP Paribas IMAX widzowie będą mogli obejrzeć powracające tytuły jak: „Michael”, „Odyseja” oraz „Interstellar”. Do 4DX powrócą zaś kultowe „Auta”, a do ScreenX - „Toy Story 5” oraz „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”. Oczywiście nie zabraknie także kinowych nowości, czy pokazów przedpremierowych. Cały repertuar dostępny jest na https://www.cinema-city.pl/repertuar

Niezależnie od tego, czy widzowie wybiorą seans familijny, pełen emocji thriller, widowisko w IMAX, ruchome fotele w 4DX, czy musicalowy powrót do "La La Land", w weekend 24–25 października na wielkim ekranie czekać będzie wiele filmowych historii – każda w cenie 15 złotych za bilet.

WIELKA WYPRZEDAŻ KINOWEGO MERCHU

Promocyjne ceny czekać będą także na wszystkich fanów filmowych gadżetów. Tylko w weekend Święta Kina będzie można dokonać zakupu kinowego merchu, czyli kubków na napój oraz pojemników na popcorn, które były dostępne w sprzedaży w ostatnich miesiącach już od 15 złotych. Mowa tu między innymi o produktach z filmów: „Harry Potter i Kamień Filozoficzny 25. rocznica”, „Minionki i straszydła”, „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, „Vaiana”, czy „Mandalorian i Grogu”.

Szczegółowy repertuar i dostępność poszczególnych seansów dostępny jest na stronie internetowej Cinema City oraz w kasach kin. Dostępność merchu może się różnić w zależności od kina i możliwa jest do weryfikacji wyłącznie stacjonarnie w kinowym barze.

Autor: Cinema City/ Materiały prasowe

CINEMA CITY

Cinema City Poland jest częścią Regal Global Entertainment, drugiej co do wielkości sieci kin na świecie. W Polsce Cinema City jest operatorem 36 kin, zlokalizowanych w 22 miastach. Jako lider innowacyjnych technologii stosowanych w branży kinowej, Cinema City wprowadziło do Polski najnowsze rozwiązania oferując widzom 6 kin BNP Paribas IMAX®, 6 sal 4DX®, 5 sal z nagłośnieniem Dolby Atmos® oraz 2 sale ScreenX. Firma jakiś czas temu rozpoczęła również proces wymiany projektorów na najnowszej generacji laserowe produkty Barco. Nowy standard projekcji oferuje w pełni już 5 kin Cinema City i sukcesywnie przybywają nowe. Te przełomowe technologie pozwalają na nową jakość przeżyć kinowych, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Cinema City oprócz formatów premium tj. IMAX, 4DX i ScreenX oferuje swoim klientom abonament kinowy Cinema City Unlimited, który zapewnia nieograniczony dostęp do filmowych hitów oraz inne, atrakcyjne benefity kinowe w ramach płatności miesięcznej lub rocznej. Cinema City jest także operatorem dwóch stref kinowych VIP w krakowskiej Bonarce oraz wrocławskiej Wroclavii oraz właścicielem centrum rozrywki Spin City na warszawskim Bemowie, które jest idealnym miejscem na spotkanie z przyjaciółmi oraz imprezę firmową. W Cinema City dzielimy się radością poprzez najlepsze, filmowe doświadczenie!

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