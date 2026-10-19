Sokół Hagric Mogilno przegrywa w trzech setach. BKS ZGO Bielsko-Biała bezlitosny

Gładkie zwycięstwo przyjezdnych

Siatkarki BKS ZGO Bielsko-Biała nie dały szans drużynie Sokół Hagric Mogilno, wygrywając wyjazdowe spotkanie 3:0. Pierwsze dwa sety zakończyły się identycznym wynikiem 25:19 dla gości, co pokazało dominację zespołu z Bielska-Białej na parkiecie. Gospodynie starały się nawiązać wyrównaną walkę, jednak nie potrafiły przełamać dobrej gry przeciwniczek w kluczowych momentach partii.

W trzecim, najbardziej wyrównanym secie, zawodniczki z Mogilna zdobyły 21 punktów, ale to nie wystarczyło na przedłużenie spotkania. Skuteczna gra zawodniczek BKS ZGO Bielsko-Biała przypieczętowała ich pewne zwycięstwo w tym spotkaniu ekstraklasy siatkarek.

Kto zagrał w obu zespołach?

W barwach zespołu Sokół Hagric Mogilno na parkiecie pojawiły się między innymi Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska oraz Wiktoria Kowalska. Mimo ambitnej postawy całej drużyny, gospodyniom zabrakło argumentów, aby przeciwstawić się dobrze dysponowanym rywalkom. Trener starał się ratować sytuację zmianami, wprowadzając na boisko m.in. Melis Durul i Reglę Martinez Ortiz.

Zwycięska drużyna BKS ZGO Bielsko-Biała wystąpiła w składzie opartym m.in. na Nikoli Abramajtys, Kertu Laak i Iris Vos. Wspierane przez libero Adrianę Adamek, zawodniczki z Bielska kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku, co zaowocowało dopisaniem cennych punktów do ligowej tabeli.