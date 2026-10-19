„Czechy bez filtra”. Triverna.pl i CzechTourism ruszają ze wspólną kampanią

Dlaczego Czechy? Bo są na wyciągnięcie ręki

Według danych CzechTourism w 2026 roku Polacy są jak dotąd czwartą nacją pod względem liczby przyjazdów do Pragi – zaraz po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach. Duża w tym zasługa dostępności. Przykładowo z Wrocławia, Katowic czy Krakowa podróż samochodem do czeskiej stolicy zajmuje około 4–5 godzin. W kolejnych latach ten czas może się skrócić nawet o godzinę. Do 2029 roku ma zostać ukończona autostrada D11 od granicy w Lubawce do Jaroměře, a jej kolejne odcinki będą oddawane stopniowo. Do Pragi można też dolecieć m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania. Do tego dochodzą podobieństwo językowe, rekomendacje znajomych i ceny, które na tle innych europejskich miast pozostają przystępne.

Czechy to kierunek, na który można zdecydować się spontanicznie. Nie trzeba planować wyjazdu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem ani organizować skomplikowanej podróży. Wystarczy wsiąść w samochód, pociąg lub samolot. A na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie: rodziny z dziećmi, pary, miłośnicy historii, smakosze czy osoby, które po prostu chcą odpocząć. Współpraca z Visit Czechia pozwala nam pokazać Czechy bez filtra – z ekspercką wiedzą, ale oczami podróżnika – i od razu podać naszym klientom gotowy przepis na udany wyjazd – mówi Krzysztof Dębski, CMO Triverna.pl.

Czechy w czterech odsłonach

Osią kampanii jest cykl tematyczny na blogu Triverna.pl, w nowej, dedykowanej kategorii o Czechach. Każda odsłona pokazuje inną twarz kraju: od najciekawszych i mniej oczywistych atrakcji Pragi, przez uzdrowiska i czeską kuchnię, po bożonarodzeniowe jarmarki i zimowy wypoczynek w Karkonoszach i Jesionikach. Treściom towarzyszą działania w kanałach cyfrowych portalu: newslettery, publikacje w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok) oraz reklama na stronie i w sieci. Do każdego tematu Triverna dobiera obiekty ze swojej oferty jako bazę noclegową i punkt wypadowy, w promocyjnych cenach. W mediach społecznościowych marki ruszy też konkurs, w którym do wygrania będą weekendowe wyjazdy do Czech z noclegiem w wybranych hotelach z oferty portalu.