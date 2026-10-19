Ekstraklasa siatkarek. BKS ZGO Bielsko-Biała bez litości dla rywalek

Pewne zwycięstwo BKS ZGO Bielsko-Biała

Siatkarki BKS ZGO Bielsko-Biała odniosły zdecydowane zwycięstwo nad drużyną Sokół Hagric Mogilno w meczu ekstraklasy siatkarek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla ekipy przyjezdnych, która kontrolowała przebieg rywalizacji we wszystkich rozegranych partiach.

Mecz od początku toczył się pod dyktando zawodniczek z Bielska-Białej. Wyniki poszczególnych setów pokazują stabilną dyspozycję zwyciężczyń, ponieważ poszczególne odsłony kończyły się rezultatami 25:19, 25:19 oraz 25:21 na korzyść gości.

Jakie były składy obu zespołów?

W zespole gospodarzy, ekipie Sokół Hagric Mogilno, na parkiecie pojawiły się: Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska, Wiktoria Kowalska, Wiktoria Nowak, Aleksandra Stachowicz i Barbara Zakościelna. Na pozycji libero zagrała Magda Kubas, a w rezerwie pozostały Melis Durul, Zofia Ejsmont, Regla Martinez Ortiz, Katarzyna Nowak, Natalia Pajdak oraz Sandra Świętoń.

Drużyna BKS ZGO Bielsko-Biała wystąpiła w zestawieniu: Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Wiktoria Szewczyk, Iris Vos oraz Iga Wasilewska. Funkcję libero w ekipie gości pełniła Adriana Adamek, wspierana przez zmienniczki: Martynę Borowczak, Martynę Piotrowską i Martynę Podlaską.