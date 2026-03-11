Pożegnanie zimy i skipass gratis! Dlaczego wiosna to idealny czas na narty i snowboard Livigno?

INFRASTRUKTURA I PEWNE WARUNKI ŚNIEGOWE

Położenie na wysokości 1816 m n.p.m. sprawia, że Livigno cieszy się doskonałymi warunkami narciarskimi od listopada aż do maja. Status organizatora olimpijskich zmagań to certyfikat gwarancji jakości tego miejsca. Na narciarzy i snowboardzistów czeka infrastruktura na najwyższym poziomie:

115 km doskonale przygotowanych tras o zróżnicowanym stopniu trudności, zlokalizowanych po obu stronach skąpanej w słońcu doliny.

31 nowoczesnych wyciągów (6 gondoli, 14 kanap i 11 orczyków) zapewniających szybki i płynny transport.

Nowoczesne systemy naśnieżania, które są w stanie pokryć śniegiem aż 80% tras, co gwarantuje doskonałe warunki w chwilach wahań pogodowych nawet późną wiosną.

Spektakularne snowparki, trasy zjazdowe dla początkujących i zaawansowanych oraz bezpłatny system Skilink łączący oba zbocza.

WIOSENNY KALENDARZ CENOWY – IM BLIŻEJ SŁOŃCA, TYM TANIEJ

Planując wiosenny wyjazd do Livigno, warto zwrócić uwagę na aktualny cennik. Jazda na nartach odbywa się tu w ramach jednego karnetu na całą dolinę, z możliwością zakupu biletów porannych (do 13:00) lub popołudniowych (od 12:30). Wiosną ceny są niższe:

do 27 marca 2026 r.: Za całodniowy karnet osoba dorosła zapłaci 72 €, a wybierając pakiet 5-dniowy – 331,50 €.

28 marca–10 kwietnia 2026 r.: Dni stają się dłuższe i cieplejsze, a ceny jeszcze bardziej przystępne. Całodniowy skipass dla dorosłego spada do 65 €, a wersja 5-dniowa to wydatek rzędu 299 €.

11 kwietnia–3 maja 2026 r.: To czas największych zniżek. Regularna cena za 1 dzień jazdy to zaledwie 50 €, a za 5 dni – 230 €.

PROMOCJA SKIPASS FREE – SZUSOWANIE W PREZENCIE

Koniec sezonu w Livigno to czas, kiedy można cieszyć się słońcem, pustymi stokami i... ogromnymi oszczędnościami. Dzięki ofercie Skipass Free, każdy miłośnik sportów zimowych może otrzymać karnet narciarski zupełnie za darmo. Wystarczy zarezerwować bezpośrednio (przez stronę livigno.eu) minimum 5 noclegów w hotelu lub 7 noclegów w apartamencie. Oferta obowiązuje od 11 kwietnia do 3 maja 2026 roku i obejmuje wszystkich uczestników wyjazdu – bez względu na to, czy podróżujemy w parze, z grupą znajomych, czy z całą rodziną.

ZIMOWY RAJ DLA RODZIN I DZIECI

Livigno to kierunek niezwykle przyjazny rodzinom, oferujący rozwiązania odciążające domowy budżet przez cały sezon. Nawet poza okresem Skipass Free, dzieci urodzone w 2018 roku i później jeżdżą całkowicie za darmo (promocja Baby Free przy zakupie karnetu przez osobę dorosłą), a młodzież urodzona w 2010 roku i później (Junior) korzysta z karnetów za równe pół ceny. Zniżki obejmują także młodzież do rocznika 2001 (Youth) oraz seniorów urodzonych w 1961 i wcześniej (Senior). Ciekawym rozwiązaniem jest opcja One4Family – specjalny karnet dla rodziców z maluchem do lat 3, pozwalający wymieniać się jednym skipassem (z dopłatą zaledwie 20%), by na zmianę opiekować się dzieckiem i szusować.

Dla najmłodszych przygotowano tu jednak znacznie więcej niż same zniżki – Livigno posiada dedykowaną dzieciom, imponującą infrastrukturę:

Park Lupigno: Położony w samym centrum bajkowy park śnieżny. Oferuje tory do tubingu, zjazdy na pontonach, dmuchańce oraz trampoliny. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów najmłodsi stawiają tam pierwsze kroki na nartach.

Park Yepi: Kolorowa trasa narciarska inspirowana przyjaznym yeti, który jest oficjalną maskotką Mottolino. Najmłodsi przejeżdżają tu przez muzyczny tunel, pokonują miniprzeszkody i przybijają piątki z obrotowymi łapkami. Na miejscu działa też Yepi Kids Club, oferujący całodzienną opiekę z nauką jazdy.

TO, CO NIE MA CENY: DOLCE VITA I RELAKS W DOLINIE

Infrastruktura i darmowe skipassy to tylko część doświadczenia, jakie oferuje Livigno. Tym, co przyciąga turystów najbardziej jest unikalny styl wypoczynku. Co jeszcze oferuje to małe alpejskie miasteczko?

Après-ski i włoskie smaki: Po zejściu ze stoku dolina tętni życiem. To czas na kultowy, rozgrzewający koktajl Bombardino lub Aperol Spritz w promieniach alpejskiego słońca, prawdziwą włoską pizzę czy lokalne przysmaki z regionu Valtellina.

Aquagranda: Zwieńczeniem aktywnego dnia może być wizyta w jednym z największych kompleksów wellness w Alpach. Dzieci bawią się w strefie Slide & Fun ze zjeżdżalniami (100 metrów i zamkiem wodnym, podczas gdy dorośli regenerują siły w saunach rodzinnych, łaźniach parowych i jacuzzi.

Aktywności poza stokiem: Kurort oferuje również fatbiking, czyli kolarstwo z grubymi oponami do jazdy po śniegu, spacery na rakietach śnieżnych, jazdę na skuterach śnieżnych czy gokartach na lodzie, a nawet lot paralotnią nad doliną.

Livigno wiosną to nie kompromis – to doskonałe warunki narciarskie połączone z niepowtarzalnym stylem i promieniami słońca, których wiosną na próżno szukać na rodzimych stokach. Wybierając ten kierunek na przełomie marca i kwietnia, zyskujemy wszystko, co najlepsze: pewność dobrej jakości śniegu, ogromne oszczędności dzięki akcji Skipass Free oraz bezcenne chwile relaksu w duchu prawdziwego, włoskiego dolce vita. To idealny przepis na pożegnanie zimy na absolutnie najwyższym poziomie.