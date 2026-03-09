Jak odnaleźć właściwy peron na dużym dworcu?

Najpierw tablica „Odjazdy”
Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę po wejściu na dworzec, jest tablica z napisem „Odjazdy” (Departures). To serce informacyjne każdego dworca kolejowego.
Skup wzrok na kolumnie „Godzina” i znajdź czas odjazdu Twojego pociągu. Może się zdarzyć, że o tej samej godzinie będzie odjeżdżało kilka pociągów. Wtedy rzuć okiem na kolumnę „Kierunek” lub numer pociągu (np. IC 3804). Mając te informacje, odczytasz numer peronu.
Zaufaj strzałkom
Wiesz już, z którego peronu i toru odjeżdża Twój pociąg? Teraz musisz na niego dotrzeć. Szukaj tabliczek „Perony/Platforms” i podążaj za tablicami informacyjnymi oraz strzałkami. Zaprowadzą Cię one do przejścia podziemnego lub wind. Nie musisz znać topografii budynku. Jeśli tablica wskazuje strzałkę w lewo – idź w lewo.
Weryfikacja na miejscu
Zanim usiądziesz na ławce i wyciągniesz telefon, zrób jeszcze jedną rzecz. Spójrz na mniejsze wyświetlacze wiszące bezpośrednio nad peronem. Powinny tam widnieć:
- Numer twojego pociągu.
- Stacja docelowa.
- Godzina odjazdu.
- Informacja o ewentualnych opóźnieniach.
Dlaczego to takie ważne? Na dużych dworcach zdarzają się sytuacje, że przy jednym peronie stoją dwa krótsze pociągi jadące w różnych kierunkach albo skład, który zakończył bieg i jeszcze nie odjechał. Warto raz jeszcze się upewnić, że wsiadasz do właściwego pociągu.
Sektory – dla tych, którzy nie lubią biegać
Na niektórych dworcach zostały wydzielone specjalne sektory. Jeśli masz bilet z miejscówką, Twój wagon zatrzyma się w konkretnym sektorze. Zamiast biec wzdłuż składu z walizką, gdy pociąg już wjedzie na stację, ustaw się wcześniej w odpowiedniej strefie.
Cała podróż w jednym miejscu
W podróży pociągiem liczy się komfort. Jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, pobierz na telefon aplikację EuroPodróże, w której szybko i wygodnie kupisz bilet na pociągi różnych przewoźników i połączenia z przesiadkami. Możesz też dodawać do ulubionych trasy i stacje oraz sortować wyniki. W sytuacji, gdy Twoje plany nagle ulegną zmianie, z łatwością zwrócisz lub wymienisz bilet, bez zbędnych formalności.
A jeśli stoisz na peronie dworzec PKP Białystok i widzisz, że coś się nie zgadza – np. numer pociągu jest inny niż na Twoim bilecie – zadzwoń na infolinię, dostępną przez 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 23:00. Konsultanci udzielą Ci odpowiedzi na wszystkie pytania i posłużą wsparciem w każdej sytuacji.
Pułapki, na które warto uważać
Wpadki zdarzają się nawet tym, którzy pociągiem jeżdżą niemal codziennie. Na co należy uważać jeszcze przed odjazdem?
- Peron to nie tor. Wielu podróżnych myli numer peronu z numerem toru. Na tablicach zobaczysz zazwyczaj obie te wartości, np. „Peron 3, Tor 2”. Warto zapamiętać prostą zasadę: peron to cała platforma, na której czekasz, natomiast tor to konkretna krawędź, przy której zatrzyma się Twój skład. Na dużych dworcach jeden peron obsługuje pociągi odjeżdżające z dwóch różnych stron.
- Zmiana peronu w ostatniej chwili. Czasem z przyczyn technicznych pociąg zostaje przekierowany na inny peron, niż ten, który był podany na rozkładzie jazdy. Jeśli słyszysz komunikat z głośnika lub widzisz nagłe poruszenie tłumu – spójrz na tablicę jeszcze raz. Warto to zrobić profilaktycznie na 5–10 minut przed odjazdem.
- Pociągi o podobnej godzinie. Dwa pociągi o 14:15? Tak, to możliwe, dlatego zawsze weryfikuj numer pociągu i relację, a nie tylko godzinę.
Spokój to połowa sukcesu
Kolej to jeden z najbardziej komfortowych sposobów na podróżowanie. Nie musisz skupiać się na prowadzeniu ani na korkach, więc możesz naprawdę odpocząć już w trakcie przejazdu. Gdy wiesz, na co zwracać szczególną uwagę i masz pod ręką aplikację EuroPodróże, znika niepotrzebny stres, a zostaje tylko relaks i piękne widoki za oknem. Szerokiej drogi!
Materiał sponsorowany