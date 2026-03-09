Jak odnaleźć właściwy peron na dużym dworcu?

Najpierw tablica „Odjazdy”

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę po wejściu na dworzec, jest tablica z napisem „Odjazdy” (Departures). To serce informacyjne każdego dworca kolejowego.

Skup wzrok na kolumnie „Godzina” i znajdź czas odjazdu Twojego pociągu. Może się zdarzyć, że o tej samej godzinie będzie odjeżdżało kilka pociągów. Wtedy rzuć okiem na kolumnę „Kierunek” lub numer pociągu (np. IC 3804). Mając te informacje, odczytasz numer peronu.

Zaufaj strzałkom

Wiesz już, z którego peronu i toru odjeżdża Twój pociąg? Teraz musisz na niego dotrzeć. Szukaj tabliczek „Perony/Platforms” i podążaj za tablicami informacyjnymi oraz strzałkami. Zaprowadzą Cię one do przejścia podziemnego lub wind. Nie musisz znać topografii budynku. Jeśli tablica wskazuje strzałkę w lewo – idź w lewo.

Weryfikacja na miejscu

Zanim usiądziesz na ławce i wyciągniesz telefon, zrób jeszcze jedną rzecz. Spójrz na mniejsze wyświetlacze wiszące bezpośrednio nad peronem. Powinny tam widnieć:

Numer twojego pociągu. Stacja docelowa. Godzina odjazdu. Informacja o ewentualnych opóźnieniach.

Dlaczego to takie ważne? Na dużych dworcach zdarzają się sytuacje, że przy jednym peronie stoją dwa krótsze pociągi jadące w różnych kierunkach albo skład, który zakończył bieg i jeszcze nie odjechał. Warto raz jeszcze się upewnić, że wsiadasz do właściwego pociągu.

Sektory – dla tych, którzy nie lubią biegać

Na niektórych dworcach zostały wydzielone specjalne sektory. Jeśli masz bilet z miejscówką, Twój wagon zatrzyma się w konkretnym sektorze. Zamiast biec wzdłuż składu z walizką, gdy pociąg już wjedzie na stację, ustaw się wcześniej w odpowiedniej strefie.

Cała podróż w jednym miejscu

W podróży pociągiem liczy się komfort. Jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, pobierz na telefon aplikację EuroPodróże, w której szybko i wygodnie kupisz bilet na pociągi różnych przewoźników i połączenia z przesiadkami. Możesz też dodawać do ulubionych trasy i stacje oraz sortować wyniki. W sytuacji, gdy Twoje plany nagle ulegną zmianie, z łatwością zwrócisz lub wymienisz bilet, bez zbędnych formalności.

A jeśli stoisz na peronie dworzec PKP Białystok i widzisz, że coś się nie zgadza – np. numer pociągu jest inny niż na Twoim bilecie – zadzwoń na infolinię, dostępną przez 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 23:00. Konsultanci udzielą Ci odpowiedzi na wszystkie pytania i posłużą wsparciem w każdej sytuacji.

Pułapki, na które warto uważać

Wpadki zdarzają się nawet tym, którzy pociągiem jeżdżą niemal codziennie. Na co należy uważać jeszcze przed odjazdem?

Peron to nie tor. Wielu podróżnych myli numer peronu z numerem toru. Na tablicach zobaczysz zazwyczaj obie te wartości, np. „Peron 3, Tor 2”. Warto zapamiętać prostą zasadę: peron to cała platforma, na której czekasz, natomiast tor to konkretna krawędź, przy której zatrzyma się Twój skład. Na dużych dworcach jeden peron obsługuje pociągi odjeżdżające z dwóch różnych stron.

Zmiana peronu w ostatniej chwili. Czasem z przyczyn technicznych pociąg zostaje przekierowany na inny peron, niż ten, który był podany na rozkładzie jazdy. Jeśli słyszysz komunikat z głośnika lub widzisz nagłe poruszenie tłumu – spójrz na tablicę jeszcze raz. Warto to zrobić profilaktycznie na 5–10 minut przed odjazdem.

Pociągi o podobnej godzinie. Dwa pociągi o 14:15? Tak, to możliwe, dlatego zawsze weryfikuj numer pociągu i relację, a nie tylko godzinę.

Spokój to połowa sukcesu

Kolej to jeden z najbardziej komfortowych sposobów na podróżowanie. Nie musisz skupiać się na prowadzeniu ani na korkach, więc możesz naprawdę odpocząć już w trakcie przejazdu. Gdy wiesz, na co zwracać szczególną uwagę i masz pod ręką aplikację EuroPodróże, znika niepotrzebny stres, a zostaje tylko relaks i piękne widoki za oknem. Szerokiej drogi!

Materiał sponsorowany