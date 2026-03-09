Dlaczego światła w samolocie są przygaszane przed lądowaniem? Mało kto zna powód

Przygaszanie świateł w kabinie przed lądowaniem to standardowa procedura, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów w określonych okolicznościach.

Istnieje praktyczny powód, dla którego załoga samolotu redukuje oświetlenie przed lądowaniem, choć może to być postrzegane jako drobny szczegół.

Ta konkretna czynność, wykonywana przez załogę, jest częścią przygotowań do lądowania.

Lot samolotem wiąże się z wieloma procedurami bezpieczeństwa, które dla pasażerów często pozostają niezauważone lub wydają się drobnymi formalnościami. Zapinanie pasów, ustawianie foteli w pozycji pionowej czy podnoszenie rolet w oknach to tylko część zasad, które obowiązują podczas startu i lądowania. Właśnie w tych momentach ryzyko ewentualnych problemów jest statystycznie największe, dlatego załoga szczególnie dba wtedy o przygotowanie kabiny.

Jednym z elementów tych procedur jest przygaszenie oświetlenia w kabinie pasażerskiej. Wiele osób myśli, że chodzi jedynie o stworzenie spokojniejszej atmosfery lub przygotowanie do nocnego lądowania. W rzeczywistości powód jest znacznie bardziej praktyczny i związany z przygotowaniem oczu pasażerów do warunków panujących na zewnątrz samolotu.

Podczas lotu wnętrze kabiny jest zazwyczaj jasno oświetlone, co zapewnia komfort podróży. Jeśli jednak doszłoby do nagłej sytuacji wymagającej ewakuacji, pasażerowie musieliby szybko opuścić samolot. Gdyby ich oczy były przyzwyczajone do jasnego światła w kabinie, nagła zmiana warunków, zwłaszcza w nocy lub przy słabym oświetleniu, mogłaby utrudnić orientację i spowolnić reakcję.

Dlatego właśnie załoga przyciemnia światła przed startem i lądowaniem. Dzięki temu oczy pasażerów stopniowo przystosowują się do ciemniejszego otoczenia. W razie potrzeby mogą szybciej zobaczyć oznaczenia wyjść ewakuacyjnych lub zorientować się w sytuacji na zewnątrz samolotu.

Przygaszone światła podczas lądowania w samolocie

Głównym powodem przygaszania świateł w samolocie przed lądowaniem jest przygotowanie wzroku pasażerów do ewentualnej ewakuacji. Ludzki wzrok potrzebuje kilku minut, aby przystosować się do ciemności. Jeśli kabina byłaby bardzo jasno oświetlona aż do momentu lądowania, pasażerowie mogliby przez chwilę gorzej widzieć po opuszczeniu samolotu w słabym oświetleniu.

Przyciemnienie światła sprawia, że oczy stopniowo adaptują się do mniejszej ilości światła. Dzięki temu w razie awaryjnej sytuacji pasażerowie mogą szybciej zauważyć oświetlenie awaryjne, oznaczenia wyjść oraz drogę ewakuacji. To szczególnie ważne podczas nocnych lądowań lub w warunkach ograniczonej widoczności.

Dodatkowo przygaszone światło sprawia, że lepiej widać, co dzieje się na zewnątrz samolotu. Zarówno pasażerowie siedzący przy oknach, jak i załoga mogą szybciej zauważyć ewentualne nieprawidłowości, takie jak ogień czy przeszkody w pobliżu maszyny.

Choć wielu podróżnych nie zwraca na to uwagi, ten drobny element procedur bezpieczeństwa ma bardzo praktyczne znaczenie. Dzięki niemu w sytuacji awaryjnej każda sekunda może zostać wykorzystana na sprawną i bezpieczną ewakuację pasażerów.

