Letnia Grand Prix. Trzecie miejsce Polaka w Niemczech

Udany występ reprezentantów Polski

Klemens Joniak zaprezentował doskonałą formę na niemieckiej skoczni. Polak oddał skoki na odległość 140,5 oraz 142,5 metra, co przełożyło się na łączną notę 283,5 punktu i zapewniło mu trzecią pozycję w konkursie. Zwycięzcą został Marius Lindvik z Norwegii, który w swoich próbach uzyskał 140,5 oraz 147 metrów, wyprzedzając Polaka o 12,2 punktu.

Drugie miejsce na podium w Klingenthal zajął Japończyk Ren Nikaido. Azjatycki zawodnik skoczył 139 i 140 metrów, tracąc do triumfującego Lindvika zaledwie 5,7 punktu. W czołowej dziesiątce znalazł się również siódmy w konkursie Kacper Tomasiak. Jakub Wolny był 27., Paweł Wąsek zajął 36. pozycję, a Maciej Kot zakończył zmagania na 46. lokacie. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego cyklu zapewnił sobie już wcześniej Japończyk Naoki Nakamura.

Jak poradziła sobie Anna Twardosz?

We wcześniejszym konkursie kobiet najlepsza okazała się Norweżka Ingvild Synnoeve Midtskogen. Zawodniczka uzyskała w swoich próbach 142,5 oraz 133,5 metra, gromadząc w sumie 255,7 punktu. Wyprzedziła drugą na podium Słowenkę Nikę Prevc o 9,2 punktu oraz trzecią Norweżkę Eirin Marię Kvandal o 14,5 punktu.

Zwyciężczyni dwóch poprzednich konkursów w Rasnovie, Anna Twardosz, zajęła tym razem trzynastą lokatę, uzyskując 112 i 130,5 metra. Dzięki zgromadzeniu 294 punktów Polka ukończyła jednak cały cykl Letniej Grand Prix na znakomitym drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Triumfatorką letniego sezonu kobiet została ostatecznie Słowenka Ema Klinec, mająca na koncie 363 punkty. Na niedzielę w Klingenthal zaplanowano rywalizację drużyn mieszanych.