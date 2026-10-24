Letnia Grand Prix. Trzecie miejsce Polaka w Niemczech

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-24 16:14

Klemens Joniak wywalczył trzecie miejsce podczas ostatnich indywidualnych zawodów Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Zmagania w niemieckim Klingenthal wygrał reprezentant Norwegii Marius Lindvik. Polka Anna Twardosz zajęła drugą lokatę w klasyfikacji generalnej cyklu.

Skoczek narciarski w locie nad zielonym lasem w Klingenthal. O sukcesie Polaka w Letniej Grand Prix przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Skoczek narciarski leci w powietrzu nad zalesionym terenem, w oddali widać skocznię narciarską.

Udany występ reprezentantów Polski

Klemens Joniak zaprezentował doskonałą formę na niemieckiej skoczni. Polak oddał skoki na odległość 140,5 oraz 142,5 metra, co przełożyło się na łączną notę 283,5 punktu i zapewniło mu trzecią pozycję w konkursie. Zwycięzcą został Marius Lindvik z Norwegii, który w swoich próbach uzyskał 140,5 oraz 147 metrów, wyprzedzając Polaka o 12,2 punktu.

Drugie miejsce na podium w Klingenthal zajął Japończyk Ren Nikaido. Azjatycki zawodnik skoczył 139 i 140 metrów, tracąc do triumfującego Lindvika zaledwie 5,7 punktu. W czołowej dziesiątce znalazł się również siódmy w konkursie Kacper Tomasiak. Jakub Wolny był 27., Paweł Wąsek zajął 36. pozycję, a Maciej Kot zakończył zmagania na 46. lokacie. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego cyklu zapewnił sobie już wcześniej Japończyk Naoki Nakamura.

Jak poradziła sobie Anna Twardosz?

We wcześniejszym konkursie kobiet najlepsza okazała się Norweżka Ingvild Synnoeve Midtskogen. Zawodniczka uzyskała w swoich próbach 142,5 oraz 133,5 metra, gromadząc w sumie 255,7 punktu. Wyprzedziła drugą na podium Słowenkę Nikę Prevc o 9,2 punktu oraz trzecią Norweżkę Eirin Marię Kvandal o 14,5 punktu.

Zwyciężczyni dwóch poprzednich konkursów w Rasnovie, Anna Twardosz, zajęła tym razem trzynastą lokatę, uzyskując 112 i 130,5 metra. Dzięki zgromadzeniu 294 punktów Polka ukończyła jednak cały cykl Letniej Grand Prix na znakomitym drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Triumfatorką letniego sezonu kobiet została ostatecznie Słowenka Ema Klinec, mająca na koncie 363 punkty. Na niedzielę w Klingenthal zaplanowano rywalizację drużyn mieszanych.

 

ROLKI