Kapadocja jesienią – niezwykły kierunek na aktywny city break poza sezonem

Wśród baśniowych kominówPierwszym skojarzeniem z Kapadocją są charakterystyczne baśniowe kominy powstałe z miękkich warstw lawy i popiołu wyrzuconego przez pobliskie wulkany, takie jak Erciyes, Hasandağ i Güllüdağ. Wędrówki wśród tych unikalnych formacji skalnych pozwalają w pełni odkrywać niezwykły krajobraz Kapadocji, a zmieniające się jesienią kolory przyrody dodatkowo podkreślają jego wyjątkowy charakter. Jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń związanych z Kapadocją jest także lot balonem na ogrzane powietrze. Wczesnym rankiem, z wysokości około 800 metrów, można podziwiać wspaniałe krajobrazy.

Do najważniejszych punktów na mapie regionu należą m.in. Paşabağı, gdzie znajduje się najsłynniejszy z kominów wróżek, Dolina Devrent z baśniowym kominem w kształcie wielbłąda oraz Üç Güzeller („Trzy piękności”) – trzy sąsiadujące ze sobą kominy nazywane też „ojcem, matką i dzieckiem”. Będąc w okolicy, warto odwiedzić także Zamek Ortahisar, jedną z pierwszych wielopiętrowych osad na świecie oraz Mustafapaşę, ogłoszoną przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) jedną z najlepszych wiosek turystycznych na świecie.

Podziemne miasta i skalne świątynieKapadocja to również miejsce, w którym natura i historia tworzą wyjątkową całość. Od IV wieku region był ważnym ośrodkiem wczesnego chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego. Wykute w skałach kościoły i klasztory ozdobione freskami przedstawiającymi świętych do dziś świadczą o bogatym dziedzictwie religijnym tego miejsca. W 1985 roku Park Narodowy Göreme i zabytki sztuki naskalnej w Kapadocji zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Autor: Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce/ Materiały prasowe

Jedną z jego najważniejszych atrakcji są również podziemne miasta z VII–VIII w. p.n.e. Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak i Mazı zostały wykute w skałach tufowych. Znajdowały się w nich pomieszczenia mieszkalne, tunele, piwnice, magazyny żywności, kuchnie, stajnie dla zwierząt, szyby wentylacyjne i świątynie, mogące pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi jednocześnie.

Nocne zwiedzanie Kapadocji potrwa jeszcze do końca październikaNiezwykłe krajobrazy Kapadocji można odkrywać również po zmroku. W ramach programu „Noce w Muzeach” (Night Museums) w Türkiye (Turcji), Park Narodowy Göreme umożliwia poznawanie wyjątkowego dziedzictwa kulturowego regionu w zupełnie innej atmosferze. Specjalnie zaprojektowane oświetlenie podkreśla charakterystyczne formacje skalne i historyczne otoczenie, tworząc niezapomnianą scenerię po zachodzie słońca.

Inicjatywa obejmuje również projekty iluminacji architektonicznej w Paşabağları, Muzeum na Wolnym Powietrzu w Zelve oraz dolinie Erdemli, pozwalając spojrzeć na przyrodnicze i kulturowe atrakcje regionu z nowej perspektywy. W 2026 roku możliwość nocnego zwiedzania Parku Narodowego Göreme została przedłużona do 31 października. Dzięki temu jesienni podróżnicy zyskują kolejny powód, by udać się do Kapadocji i odkrywać jej uroki także po zmroku.

Autor: Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce/ Materiały prasowe

Nocleg w ekskluzywnym hotelu jaskiniowym i uczta dla podniebieniaWyjątkowym elementem pobytu w Kapadocji są także luksusowe hotele wykute w skałach. Jaskinie zostały przekształcone w komfortowe miejsca noclegowe z nowoczesnymi udogodnieniami, zachowując jednocześnie charakterystyczny dla regionu wystrój i atmosferę.

Tradycja wytwarzania wina w Kapadocji sięga tysięcy lat wstecz. Tutejsze wina zawdzięczają swój charakter tufom wulkanicznym, które wzbogacają smak popularnych w regionie Anatolii odmian winogron, takich jak Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere, Narince i Emir. Podczas pobytu można odwiedzić otwarte przez cały rok winiarnie lub wziąć udział w degustacjach organizowanych przez znanych winiarzy.

Odkrywanie regionu to również okazja do poznania lokalnej kuchni. Jedną z charakterystycznych potraw Kapadocji, znanej z wyrobów z gliny i ceramiki, jest testi kebabı – kebab przygotowywany w glinianym naczyniu. Wśród regionalnych specjałów znajdują się również Nevşehir mantısı, czyli malutkie pierożki z nadzieniem mięsnym, Köftür – turecki przysmak przygotowywany z soku winogronowego z winogron uprawianych w okolicy, Kuru Kaymak – suszona śmietanka podawana zwykle z organicznym miodem oraz Tereyağlı un helvası – chałwa z mąki i masła. Rosnący prestiż kulinarny Kapadocji zyskał kolejne potwierdzenie – region zadebiutował w tureckiej edycji Przewodnika MICHELIN na 2026 rok z 18 wyróżnionymi restauracjami.

Kapadocja pozwala połączyć podczas jednego jesiennego wyjazdu aktywne odkrywanie niezwykłego krajobrazu, poznawanie wielowarstwowego dziedzictwa lokalnych smaków i tradycji oraz odpoczynek w wyjątkowej scenerii. To kierunek, który można odkrywać na wiele sposobów – od spacerów wśród baśniowych kominów i zwiedzania podziemnych miast, przez lot balonem, po degustację lokalnych win i pobyt w hotelu wykutym w skale.