Czy loty w tygodniu zawsze są tańsze od weekendowych? Odpowiedź może zaskoczyć turystów

Analiza danych platformy rezerwacyjnej dowodzi, że dzień tygodnia, w którym rozpoczynamy podróż, ma ogromne znaczenie dla naszego portfela, a mądry wybór może przynieść spore oszczędności.

Okazuje się, że za wyloty weekendowe z Polski trzeba zapłacić średnio o ponad sześć procent więcej, a w przypadku niektórych popularnych państw – takich jak Portugalia – różnica ta wzrasta do czternastu procent.

Warto więc sprawdzić, w które dni loty są najtańsze, ponieważ nawet drobna modyfikacja planów wyjazdowych może przynieść korzyści finansowe.

Kiedy zapłacisz mniej za lot: w weekend czy w środku tygodnia?

Dane zebrane przez firmę technologiczną Kiwi.com potwierdzają, że dzień, w którym wsiadamy do samolotu, rzutuje na ostateczną cenę biletu. Średni koszt wylotu z Polski w okresie od piątku do niedzieli wynosi 124 euro na osobę. Jeśli natomiast wybierzemy termin między wtorkiem a czwartkiem, średnia spada do 116 euro. Wynika z tego, że weekendowi podróżni płacą około 6,2% więcej za zagraniczny wyjazd.

Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w zależności od tego, dokąd lecimy. Najbardziej widać to na przykładzie Portugalii, gdzie średnia cena biletu na weekendowy lot opiewa na 183 euro. Z kolei za ten sam wylot w środku tygodnia trzeba zapłacić już 160 euro, co oznacza oszczędność na poziomie 14 procent. Drugim krajem w zestawieniu jest Chorwacja, w przypadku której weekendowe podróże wiążą się z wydatkiem większym o 11 procent.

Różnice te nie są jednak regułą dla wszystkich państw. Klienci podróżujący do Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii czy na Maltę zaobserwują jedynie niewielkie rozbieżności w cenach, wynoszące od nieco ponad jednego do zaledwie 2,3 procent. Eksperci Kiwi.com zwracają uwagę, że choć przesunięcie daty wylotu może przynieść zysk, ostateczna kwota, którą zostawimy w kieszeni, zależy od konkretnego kierunku.

Podobne zależności zaobserwowano na rynku przewozów krajowych. Bilet na rejs na terenie Polski zaplanowany na weekend (piątek-niedziela) kosztuje średnio 110 euro. Tymczasem ten sam przelot we wtorek, środę lub czwartek to wydatek rzędu 100 euro. Mamy więc do czynienia z różnicą sięgającą blisko 10 procent.

Coraz więcej osób wybiera krótkie wyjazdy, by odkrywać Europę, i nietrudno zrozumieć dlaczego. Nawet kilka dni poza domem pozwala odpocząć, nabrać energii i poznać nowe miejsca. W badaniu konsumenckim zleconym przez Kiwi.com w 2025 roku, przeprowadzonym na sześciu europejskich rynkach, ponad 30% respondentów zadeklarowało, że planuje podróżować po Europie dwa–trzy razy w ciągu roku. Warto jednak pamiętać, że loty w środku tygodnia nie zawsze są tańsze. Choć często tak się zakłada, nie ma tu jednej uniwersalnej zasady. Jak pokazują dane Kiwi.com, wszystko zależy od kierunku, a w niektórych przypadkach loty weekendowe mogą być znacznie bardziej przystępne cenowo

– zaznacza Daniela Chovancova, reprezentująca platformę Kiwi.com.

Portugalia coraz popularniejsza wśród polskich podróżnych

Jak wynika z danych platformy, w czołówce najchętniej wybieranych przez Polaków jesiennych kierunków wciąż utrzymują się Hiszpania i Włochy. Zainteresowanie zyskują jednak także inne państwa. Liderem wzrostów w pierwszej dziesiątce ulubionych krajów jest Portugalia. Liczba turystów decydujących się na wyjazd w tamte rejony skoczyła rok do roku o ponad połowę (dokładnie 55,5%).

Znaczący, bo sięgający ponad 40 procent wzrost odnotowano również w przypadku Norwegii oraz Turcji. Pierwszy kierunek przyciągnął o 42 procent więcej osób, a drugi – o 44 procent.

Wyraźne wzrosty zainteresowania dotyczą też innych państw Starego Kontynentu. Liczba pasażerów udających się na Maltę poszła w górę o 37 procent w ujęciu rocznym. Nieco mniejsze, choć nadal zauważalne wzrosty zaliczyły Grecja (34 proc.) i Hiszpania (29 proc.).

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