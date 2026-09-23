Boże Narodzenie i Sylwester pod palmami. Te kierunki warto wybrać na zimowy reset w poszukiwaniu słońca

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja podróżom. Kilka dodatkowych dni wolnego można zamienić w dłuższy urlop, a zamiast zimowych kurtek spakować lekkie ubrania i ruszyć w stronę słońca. Taki wyjazd może być okazją nie tylko do zwiedzania, ale przede wszystkim do zwolnienia tempa w gronie najbliższych – wspólnych posiłków, spacerów, odkrywania nowych miejsc oraz odpoczynku od codziennych obowiązków.

W tym okresie szczególnie sprawdzają się kierunki pełne słońca, ponieważ pozwalają połączyć aktywne spędzanie czasu z prawdziwym relaksem. Dla jednych będzie to kilka dni na plaży, dla innych zwiedzanie, lokalna kuchnia i poznawanie kultury, a dla kolejnych – hotelowy basen, książka i widok na morze.

Internetowe biuro podróży eSky.pl notuje ponad 60 proc. wzrost sprzedaży pakietów Lot+Hotel na okres świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra w porównaniu do 2025 r. Rośnie udział wyjazdów minimum tygodniowych, formuły all-inclusive oraz obiektów co najmniej 4-gwiazdkowych.

Świąteczny wyjazd może być czymś więcej niż zmianą klimatu. To przede wszystkim możliwość zatrzymania się na chwilę, spędzenia czasu z najbliższymi bez codziennego pośpiechu i rozpoczęcia nowego roku z nową energią. Egipt, Malta czy Wyspy Kanaryjskie pokazują, że nie trzeba wybierać między odpoczynkiem a ciekawymi doświadczeniami – można połączyć jedno i drugie. Warto więc już teraz pomyśleć, jak chcemy zakończyć obecny i jak rozpocząć 2027 rok – komentuje Joanna Kwiatkowska, Product Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl

Malta – świąteczny klimat, historia i śródziemnomorskie słońce

Malta będzie ciekawą propozycją dla osób, które nie chcą całkowicie rezygnować ze zwiedzania i liczą na łagodniejszy klimat niż w większości państw Europy. Podczas kilkudniowego wyjazdu można połączyć odpoczynek z odkryciem całego kraju. Warto rozpocząć od Valletty – historycznej stolicy Malty, której uliczki, zabytki i charakterystyczna architektura tworzą wyjątkowe tło dla zimowej eskapady. Na liście miejsc do odwiedzenia warto umieścić także Mdinę, nazywaną „Cichym Miastem”, a także malownicze wybrzeża i niewielkie miejscowości rozsiane po wyspie. Turyści chętnie odwiedzają klify Dingli oraz Blue Lagoon i Crystal Lagoon. Ciekawą aktywnością jest również rejs łodzią po jaskiniach oraz wizyta w wiosce Popeye’a, w której znajduje się popularny park rozrywki. Dobrym pomysłem może być jednodniowy wypad na Gozo – spokojniejszą, bardziej kameralną wyspę, która pozwala jeszcze bardziej zwolnić tempo. Dodatkowo, znajduje się tam tradycyjna szopka Bethlehem f'Għajnsielem. Podczas świąt na Malcie podróżnicy mogą skosztować Imbuljuta tal-Qastan, czyli rozgrzewającego napoju, przygotowywanego z kakao, kasztanów, goździków oraz cytrusów. Tygodniowa podróż na Maltę obejmująca przelot oraz hotel ze śniadaniem to koszt od 889 zł za osobę.

Egipt – słońce, odpoczynek i podwodny świat

Egipt to propozycja dla tych, którzy podczas zimowego wyjazdu chcą przede wszystkim odpocząć w ciepłym klimacie, ale jednocześnie mieć możliwość aktywnego spędzania czasu. Kurorty nad Morzem Czerwonym, takie jak Hurghada czy Marsa Alam, oferują rozbudowaną bazę hotelową, plaże i możliwość korzystania z licznych atrakcji. W ciągu dnia można postawić na pełen relaks – odpoczynek przy basenie, plażowanie czy zabiegi w hotelowym spa. Morze Czerwone zachęca z kolei do rejsów, ale też snorkelingu i nurkowania. Warto wybrać się też na pustynne safari czy przejażdżkę quadami. Dla osób, które chcą połączyć wypoczynek z historią, ciekawym pomysłem będzie natomiast wycieczka do Luksoru i poznanie zabytków starożytnego Egiptu.

Uruchomienie nowych bezpośrednich połączeń linii niskokosztowych do Egiptu sprawiło, że kraj faraonów stał się jeszcze bardziej dostępny. Widząc ogromne zainteresowanie wyjazdami m.in. do Marsa Alam czy Hurghady dodaliśmy do oferty bezpłatny transfer w cenie, dzięki czemu podróżnicy nie muszą się martwić, jak dotrą z lotniska do wybranego hotelu – dodaje Joanna Kwiatkowska, ekspertka eSky Group.

Tygodniowe wakacje w Marsa Alam w pakiecie Lot+Hotel z all-inclusive i transferem w cenie to koszt od 2089 zł za osobę.

Wyspy Kanaryjskie – zimowy urlop w rytmie slow

Wyspy Kanaryjskie od lat są jednym z popularnych kierunków zimowych podróży. Teneryfa to propozycja dla osób, które chcą podczas jednego wyjazdu zarówno odpocząć, jak i poeksplorować wyspę, a w okresie świąt także podziwiać szopki, które są tu bardziej popularne niż choinki. Można wybrać się w okolice Teide, odkrywać niewielkie miejscowości i punkty widokowe albo po prostu spędzić dzień na wybrzeżu. Kanary mają jedną dużą zaletę – pozwalają poczuć, że zima potrafi wyglądać zupełnie inaczej. Zamiast odliczać dni do wiosny, warto rozpocząć nowy rok od spaceru nad oceanem, kąpieli słonecznej i spokojnego śniadania na tarasie. Punktem kulminacyjnym wyjazdu może być La Nochevieja, czyli sylwester obchodzony na ulicach z wielką pompą. Tydzień na Teneryfie w pakiecie Lot+Hotel w formule all-inclusive to koszt od 3099 zł za osobę.