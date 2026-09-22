Masz tylko 48 godzin? Te miasta można zwiedzić podczas krótkiego weekendu bez biegania od atrakcji do atrakcji

Dwudniowy city break może wystarczyć, aby zobaczyć najważniejsze miejsca i jednocześnie nie spędzić całego wyjazdu w biegu.

Przy krótkiej podróży szczególnie ważne jest wybranie miasta, którego najważniejsze atrakcje znajdują się stosunkowo blisko siebie.

Dobry plan powinien uwzględniać również czas na odpoczynek, jedzenie i spontaniczne odkrywanie miasta.

Przed zakupem biletów warto sprawdzić nie tylko ceny, ale także godziny przyjazdu i powrotu oraz położenie noclegu.

Podczas weekendowego city breaku nie warto próbować zobaczyć absolutnie wszystkiego. Lepszym rozwiązaniem jest wybranie kilku najważniejszych miejsc i pozostawienie sobie czasu na zwykły spacer czy spokojny posiłek. Dobrze sprawdzają się miasta, w których centrum turystyczne jest stosunkowo zwarte. Dzięki temu można przemieszczać się pieszo, a komunikację miejską wykorzystywać głównie wtedy, gdy chcemy dotrzeć nieco dalej.

Apel Cymsa | ESKA STORY

Gdzie warto pojechać na weekend?

Jednym z ciekawych kierunków na 48 godzin może być Praga. Stare Miasto, Most Karola, Malá Strana i okolice Zamku na Hradczanach pozwalają stworzyć intensywny, ale możliwy do zrealizowania plan bez ciągłego przemieszczania się.

Dobrym wyborem na krótki wyjazd jest również Wiedeń. W centrum znajduje się wiele charakterystycznych miejsc, a część trasy można pokonać spacerem. Na dwa dni można zaplanować m.in. okolice Hofburga, Stephansplatz, MuseumsQuartier i jeden z wiedeńskich parków.

Na krótką podróż dobrze sprawdzi się także Budapeszt. Miasto pozwala połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem, a wieczorem można wybrać się na spacer wzdłuż Dunaju.

Przy planowaniu warto przede wszystkim sprawdzić godziny połączeń. Jeśli przylot lub przyjazd następuje późnym wieczorem, realny czas na zwiedzanie może być znacznie krótszy niż 48 godzin.