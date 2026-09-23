ME siatkarzy. Polacy pokonali Niemców i awansowali do półfinału. Co powiedział Wilfredo Leon?

Polscy siatkarze w półfinale ME po meczu z Niemcami

Zawodnicy prowadzeni przez trenera Nikoli Grbicia rozegrali w ćwierćfinale swój najlepszy mecz w tegorocznym czempionacie. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem reprezentacji Polski 3:0. Choć w trzecim secie rywale postawili twardsze warunki, a Polacy przegrywali 5:9, ostatecznie ta partia padła łupem Biało-Czerwonych wynikiem 25:17.

Wilfredo Leon, jeden z filarów drużyny, ocenił, że choć zespołowi zdarzają się chwile dekoncentracji, potrafi on wrócić do swojej najlepszej gry, gdy złapie odpowiedni rytm. Po spotkaniu siatkarz podkreślił, że cały zespół wykazał się odpowiednim poziomem skupienia.

"Mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszej gry. Wiemy, że dalej mamy czasami takie momenty, które, może nie będziemy mówić, że są nerwowe, ale kiedy nie wiemy, która osoba musi podbić piłkę. Ale jak już złapiemy temperaturę meczową, to już potrafimy grać swoje najlepsze" - ocenił Leon.

"Też nie zapominajmy, że w trzecim secie dopiero zaczęli mieć więcej zagrywek w boisko. To nam sprawiło delikatny kłopot w trakcie kilku akcji, ale wróciliśmy do naszego poziomu. Każdy był skoncentrowany. Nie daliśmy rywalowi szansy. Głowa, ciało, nogi, wszystko było w tym meczu gotowe i z pełnym skupieniem" - zapewnił przyjmujący.

"Oni zdecydowani nie byli słabi. Oni zagrali swoje najlepsze, no to my też zagraliśmy nasze najlepsze" - dodał.

Kiedy półfinał ME siatkarzy w Mediolanie?

Reprezentacja Polski pod wodzą Grbicia regularnie staje na podium wielkich imprez, w tym ME, gdzie zdobyła brąz w 2019 i złoto w 2023 roku. Drużyna nie przegrała jeszcze ani jednego ćwierćfinału pod wodzą serbskiego szkoleniowca. Teraz polscy siatkarze skupiają się na obronie tytułu i przenoszą się na decydujące mecze do Włoch.

W fazie grupowej w Sofii Wilfredo Leon miał drobne problemy z kolanem, co wymusiło jego pauzę w przegranym 2:3 meczu z Bułgarią. Odpoczynek jednak pomógł i w fazie pucharowej powrócił na pozycję lidera zespołu. Półfinały turnieju zaplanowano na piątek w Mediolanie, a mecze o medale na sobotę. Rywalem Polski będzie zwycięzca meczu Słowenia – Belgia.

"Jesteśmy zadowoleni i teraz zapominamy o tym meczu, bo przed nami najlepsza impreza" - podkreślił urodzony na Kubie, a reprezentujący Polskę od 2019 roku siatkarz.

"Już na takim etapie to każda drużyna będzie chciała ugryźć. A my chcielibyśmy obronić to, co wygraliśmy w 2023 roku" - dodał.